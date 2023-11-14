Укрытие в детском саду в Киеве будет ремонтировать компания, попавшая в коррупционный скандал

Детский сад в Киеве, где должны делать укрытия. Фото: slidstvo.info

Укрытие одного из детских садов Киева будет ремонтировать компания "СПБТ", фигурирующая по уголовному делу о коррупционных схемах по завладению бюджетными средствами во время ремонтов в учебных заведениях в столице. Управление образования Шевченковской райгосадминистрации без тендеров отдало проект этой компании.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

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Как известно, 10 ноября на ProZorro управление образования Шевченковской районной государственной администрации разместило сообщение о поисках подрядчика, который займется ремонтом укрытия в детском саду. На эти работы выделили 1,5 млн. грн. Однако вскоре управление отдало проект компании "СПБТ" без открытых торгов и аукционов. Там заявили, что компания до 22 декабря 2023 завершит все работы.

"В управлении образования объясняют, что так поздно организовали тендер, потому что только в сентябре 2023 года стали распорядителями бюджетных средств на ремонты учебных заведений в районе и не было времени, чтобы провести закупки раньше", — говорят журналисты.

Однако выяснилось, что компания "СПБТ" фигурирует в уголовном деле о коррупционных схемах по завладению бюджетными средствами во время ремонтов в учебных заведениях в столице. Она могла подделывать акты выполненных работ, где безосновательно завышали стоимость.

По запросу журналистов руководство тендерного комитета Управления образования Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации говорит, что не знало этой информации до того, как компании отдали проект.

Напомним, недавно на Prozorro появился тендер о том, что в Киевской области хотят потратить почти 200 млн. грн на ремонт нежилого здания.

Ранее сообщалось, что перед зимой в столице Украины решили обновить газоны. "Киевзеленстрой" хочет провести ремонт оросительных систем и озеленение в сквере на Галицкой и на бульваре Шевченко. Общая стоимость работ — 2 275 646 грн.