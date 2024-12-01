В столице Украины в результате падения обломков Шахеда есть разрушения

Спасатели ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины.

В результате атаки дронами-камикадзе в Киеве есть разрушения. Обломки "Шахеда" упали на жилую застройку в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщает начальник КМВА Сергей Попко.

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Сообщения о последствиях атаки на Киев. Фото: Скриншот

По его информации, повреждения получил многоквартирный жилой дом. Там из-за взрывной волны выбило окна.

В то же время мэр столицы Виталии Кличко сообщил, что в Голосеевском районе в результате падения обломков пылают несколько автомобилей во дворе жилого дома.

Что касается пострадавших, то эта информация сейчас уточняется. Кроме того, в КМВА отметили, что в столице продолжается воздушная тревога и горожанам не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Это уже вторая воздушная тревога в Киеве сегодня.

Напомним, российские оккупанты 30 ноября атаковали Днепровский район Херсона, в результате чего погиб мужчина.

Также 29 ноября в Киеве обломки сбитого российского беспилотника повредили здание поликлиники.