В столице Украины в результате падения обломков Шахеда есть разрушения

Обломки "Шахеда" упали на Киев — какие последствия атаки врага
В результате атаки дронами-камикадзе в Киеве есть разрушения. Обломки "Шахеда" упали на жилую застройку в Голосеевском районе столицы.
Об этом сообщает начальник КМВА Сергей Попко.
Что известно на данный момент
По его информации, повреждения получил многоквартирный жилой дом. Там из-за взрывной волны выбило окна.
В то же время мэр столицы Виталии Кличко сообщил, что в Голосеевском районе в результате падения обломков пылают несколько автомобилей во дворе жилого дома.
Что касается пострадавших, то эта информация сейчас уточняется. Кроме того, в КМВА отметили, что в столице продолжается воздушная тревога и горожанам не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Это уже вторая воздушная тревога в Киеве сегодня.
Напомним, российские оккупанты 30 ноября атаковали Днепровский район Херсона, в результате чего погиб мужчина.
Также 29 ноября в Киеве обломки сбитого российского беспилотника повредили здание поликлиники.
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