У столиці України у результаті падіння уламків Шахеду є руйнування

Рятувальники ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС України.

В результаті атаки дронами-камікадзе в Києві є руйнування. Уламки "Шахеда" впали на житлову забудову в Голосіївському районі столиці.

Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко.

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Що відомо на цей момент

Повідомлення про наслідки атаки на Київ. Фото: Скриншот

За його інформацією, пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок. Там через вибухову хвилю повибивало вікна.

Водночас мер столиці Віталії Кличко повідомив, що у Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків, палають кілька автівок у дворі житлового будинку.

Що стосується постраждалих, то ця інформація зараз уточнюється. Крім того, у КМВА зазначили, що у столиці триває повітряна тривога і містянам не слід нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Це вже друга повітряна тривога у Києві на сьогодні.

Нагадаємо, російські окупанти 30 листопада атакували Дніпровський район Херсона, внаслідок чого загинув чоловік.

Також 29 листопада у Києві уламки збитого російського безпілотника пошкодили будівлю поліклініки.