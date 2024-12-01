У столиці України у результаті падіння уламків Шахеду є руйнування

Уламки "Шахеда" впали на Київ — які наслідки атаки ворога
В результаті атаки дронами-камікадзе в Києві є руйнування. Уламки "Шахеда" впали на житлову забудову в Голосіївському районі столиці.
Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко.
Що відомо на цей момент
За його інформацією, пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок. Там через вибухову хвилю повибивало вікна.
Водночас мер столиці Віталії Кличко повідомив, що у Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків, палають кілька автівок у дворі житлового будинку.
Що стосується постраждалих, то ця інформація зараз уточнюється. Крім того, у КМВА зазначили, що у столиці триває повітряна тривога і містянам не слід нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Це вже друга повітряна тривога у Києві на сьогодні.
Нагадаємо, російські окупанти 30 листопада атакували Дніпровський район Херсона, внаслідок чого загинув чоловік.
Також 29 листопада у Києві уламки збитого російського безпілотника пошкодили будівлю поліклініки.
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