У Дарницькому районі Києва влучили у багатоповерхівку: фото з місця

Рятувальники на місці влучання у Дарницькому районі. Фото: Новини.LIVE

У Дарницькому районі Києва російський безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок. Після удару на 24 та 25 поверхах спалахнула пожежа, яку рятувальники ліквідували на площі 120 квадратних метрів. Внаслідок атаки загинула 24-річна жінка, ще двоє людей постраждали.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці влучання та показали наслідки російської атаки.

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Пошкоджена багатоповерхівка

Безпосереднє влучання безпілотника спричинило пожежу на верхніх поверхах житлового будинку. Рятувальники оперативно ліквідували займання, а під час гасіння виявили тіло загиблої людини.

Рятувальники під час ліквідації російської атаки у Дарницькому районі. Фото: Новини.LIVE

Рятувальники вивели з будинку двох людей та передали їх медикам. Ще шістьох мешканців евакуювали.

Наслідки влучання у житловий будинок. Фото: Новини.LIVE

Загинула 24-річна жінка

Під час огляду зруйнованих приміщень в одній із квартир поліцейські виявили тіло 24-річної жінки.

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Ще двоє мешканців будинку постраждали. 49-річну жінку госпіталізували через отруєння продуктами горіння, а 33-річний чоловік дістав значні опіки та перебуває у важкому стані.

"Мамо, я живий, але квартира горить"

Під час удару в будинку перебував 20-річний син Марії. Хлопець був у квартирі на 23-му поверсі. Після атаки він зателефонував матері та сказав: "Мама, я живий, але квартира горить".

Під час пожежі хлопець встиг забрати з квартири документи та свого кролика. Він також надіслав матері кадри з палаючим помешканням.

Марія подякувала рятувальникам, які працювали на великій висоті та допомагали мешканцям залишити будинок.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що росіяни вночі та вранці 2 жовтня продовжили атаки на Київ реактивними безпілотниками. Унаслідок обстрілу зафіксували влучання по Південному мосту, а в одному з районів столиці пошкоджені будинок і кілька автомобілів.

Також Новини.LIVE писав про транспортні проблеми в Києві через часткове перекриття мостів. Переїзд між лівим і правим берегами займає понад дві години, а міський транспорт курсує зі змінами та затримками.