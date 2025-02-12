Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия обстрела Киева — что известно

Работник полиции на месте прилета. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Киеве продолжается ликвидация последствий, которые возникли в результате российской ракетной атаки 12 февраля. На Оболони повреждены газифицированные здания, специалисты "Киевгаза" проверяют состояние коммуникаций и принимают меры для их безопасности.

Об этом рассказал представитель ГСЧС Киева Павел Петров Новини.LIVE.

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Ликвидация последствий ракетного обстрела в Киеве 12 февраля

Спасатели продолжают ликвидацию последствий обстрела. По словам представителя ГСЧС Киева Павла Петрова, в пострадавших районах убирают обломки стекла и гипсокартона, чтобы люди не получили травмы.

"В Святошинском районе было попадание обломков в крышу многоэтажки, небольшое возгорание, примерно 1 кв. м. Оно было ликвидировано спасателями огнетушителем. В Голосеевском районе пока ликвидировали возгорание в складском здании. Там спасатели полностью завершили свои работы", — сообщил Павел Петров.

Самая тяжелая ситуация сейчас в Оболонском районе. В частности, там в результате обстрела погиб мужчина и травмировались четыре человека.

"Был обнаружен погибший человек, также четыре человека пострадали, среди них один ребенок, который находится в больнице. Сейчас здесь находится на месте три единицы техники, а также примерно 20 спасателей. Они с помощью спецоборудования проводят срезание опасных конструкций, которые могут навредить коммунальным службам, которым надо приступить к своим работам. Завалов нет, но из-за того, что попадание снаряда было очень близко к зданиям, то здесь разрушения, можно сказать, на каждом этаже. Мы проходим каждый этаж, проверяем", — пояснил представитель ГСЧС Киева.

Напомним, Россия осуществила ракетный баллистический удар по Киеву ночью 12 февраля. В нескольких районах зафиксировали значительные разрушения, а в сети появилось видео момента прилета снарядов по столице.