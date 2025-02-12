Рятувальники ДСНС ліквідують наслідки обстрілу Києва — що відомо

Працівник поліції на місці прильоту. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У Києві триває ліквідація наслідків, які виникли внаслідок російської ракетної атаки 12 лютого. На Оболоні пошкоджені газифіковані будівлі, фахівці "Київгазу" перевіряють стан комунікацій та вживають заходів для їхньої безпеки.

Про це розповів речник ДСНС Києва Павло Петров Новини.LIVE.

Читайте також:

Ліквідація наслідків ракетного обстрілу в Києві 12 лютого

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу. За словами речника ДСНС Києва Павла Петрова, у постраждалих районах прибирають уламки скла та гіпсокартону, аби люди не отримали травми.

"В Святошинському районі там було потрапляння уламків в дах багатоповерхівки, невелике загоряння приблизно 1 кв. м. Воно було ліквідоване рятувальниками вогнегасником. В Голосіївському районі наразі ліквідували загоряння в складській будівлі. Там рятувальники повністю завершили свої роботи", — повідомив Павло Петров.

Найважча ситуація наразі в Оболонському районі. Зокрема, там внаслідок обстрілу загинув чоловік та травмувалося четверо осіб.

"Було виявлено загиблу людину, також чотири особи постраждали, серед них одна дитина, яка знаходиться в лікарні. Наразі тут у нас перебуває на місці три одиниці техніки, а також приблизно 20 рятувальників. Вони за допомогою спецобладнання проводять зрізання небезпечних конструкцій, які можуть нашкодити і комунальним службам, яким треба приступити до своїх робіт. Завалів немає, але через те, що потрапляння снаряда було дуже близько до будівель, то тут руйнування можна сказати на кожному поверсі. Ми проходимо кожен поверх перевіряємо", — пояснив речник ДСНС Києва.

Нагадаємо, Росія здійснила ракетний балістичний удар по Києву вночі, 12 лютого. У кількох районах зафіксували значні руйнування, а у мережі з'явилося відео моменту прильоту снарядів по столиці.