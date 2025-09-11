Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев У экс-главы Дарницкой РГА нашли элитную недвижимость — детали

У экс-главы Дарницкой РГА нашли элитную недвижимость — детали

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 17:25
У экс-главы Дарницкой РГА Ярослава Лагуты обнаружили элитное имущество
Ярослав Лагута. Фото: facebook.com/odazt

У бывшего главы Дарницкой районной государственной администрации Киева Ярослава Лагуты нашли элитное имущество. Речь идет о недвижимости в столице и катере.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков в Telegram в четверг, 11 сентября.

Реклама
Читайте также:

Имущество Ярослава Лагуты

Лагута является также бывшим главой Житомирской ОГА. А в СМИ писали, что он является советником мэра Киева Виталия Кличко.

По информации прокуратуры, в течение 2020-2021 годов жена и мать Латуги приобрели в собственность:

  • две квартиры в Киеве площадями 83,1 и 86,4 квадратных метров;
  • два нежилых помещения в Киеве площадями 76 и 144 квадратных метров;
  • круизный катер Bayliner 245 SB 2007 года выпуска.

Общая стоимость имущества составляет почти 7,18 миллиона гривен.

"Анализом имущественного положения чиновника и членов его семьи установлена невозможность приобрести эти объекты за счет законных доходов", — отметил журналист.

По его словам, ВАКС уже наложил арест на активы.

null
Пост Олега Новикова. Фото: скриншот

Напомним, глава Деснянской РГА Максим Бахматов обвинил мэра Виталия Кличко в отсутствии заседаний Киевсовета.

Кроме того, Бахматов заявил, что в Киеве на Троещине большая часть лифтов находятся в аварийном состоянии, но до сих пор работают.

Виталий Кличко Киев САП ВАКС имущество
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации