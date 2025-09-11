У экс-главы Дарницкой РГА Ярослава Лагуты обнаружили элитное имущество

Ярослав Лагута. Фото: facebook.com/odazt

У бывшего главы Дарницкой районной государственной администрации Киева Ярослава Лагуты нашли элитное имущество. Речь идет о недвижимости в столице и катере.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков в Telegram в четверг, 11 сентября.

Имущество Ярослава Лагуты

Лагута является также бывшим главой Житомирской ОГА. А в СМИ писали, что он является советником мэра Киева Виталия Кличко.

По информации прокуратуры, в течение 2020-2021 годов жена и мать Латуги приобрели в собственность:

две квартиры в Киеве площадями 83,1 и 86,4 квадратных метров;

два нежилых помещения в Киеве площадями 76 и 144 квадратных метров;

круизный катер Bayliner 245 SB 2007 года выпуска.

Общая стоимость имущества составляет почти 7,18 миллиона гривен.

"Анализом имущественного положения чиновника и членов его семьи установлена невозможность приобрести эти объекты за счет законных доходов", — отметил журналист.

По его словам, ВАКС уже наложил арест на активы.

Напомним, глава Деснянской РГА Максим Бахматов обвинил мэра Виталия Кличко в отсутствии заседаний Киевсовета.

Кроме того, Бахматов заявил, что в Киеве на Троещине большая часть лифтов находятся в аварийном состоянии, но до сих пор работают.