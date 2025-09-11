В ексголови Дарницької РДА Ярослава Лагути виявили елітне майно

Ярослав Лагута. Фото: facebook.com/odazt

У колишнього очільника Дарницької районної державної адміністрації Києва Ярослава Лагути знайшли елітне майно. Йдеться про нерухомість в столиці та катер.

Про це повідомив журналіст Олег Новіков у Telegram у четвер, 11 вересня.

Майно Ярослава Лагути

Лагута є також колишнім очільником Житомирської ОДА. А в ЗМІ писали, що він є радником мера Києва Віталія Кличка.

За інформацією прокуратури, упродовж 2020-2021 років дружина та мати Латуги набули у власність:

дві квартири в Києві площами 83,1 і 86,4 квадратних метрів;

два нежитлових приміщення в Києві площами 76 і 144 квадратних метрів;

круїзний катер Bayliner 245 SB 2007 року.

Загальна вартість майна становить майже 7,18 мільйона гривень.

"Аналізом майнового стану посадовця та членів його сімʼї встановлено неможливість набути ці об'єкти за рахунок законних доходів", — зазначив журналіст.

За його словами, ВАКС уже наклав арешт на активи.

Нагадаємо, глава Деснянської РДА Максим Бахматов звинуватив мера Віталія Кличка у відсутності засідань Київради.

Крім того, Бахматов заявив, що у Києві на Троєщині більша частина ліфтів перебувають в аварійному стані, але досі працюють.