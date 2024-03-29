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В Институте нацпамяти заявили, что Арка дружбы народов в Киеве подлежит полному демонтажу

29 марта 2024 14:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Институте нацпамяти заявили, что Арка дружбы народов в Киеве подлежит полному демонтажу
Арка свободы украинского народа. Фото: Wikipedia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В экспертной комиссии Украинского института национальной памяти заявили, что Арка свободы украинского народа (Арка дружбы народов) в Киеве принадлежит к символике российской имперской политики. Там настаивают, чтобы ее демонтировали.

Об этом сообщает Interfax в пятницу, 29 марта.

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"Размещенная в Крещатом парке города Киева Арка дружбы народов, посвященная событиям, связанным с осуществлением российской имперской политики и ее глорификацией (установлена в 1982 г. по случаю 60-летия образования СССР и 65-летия Октябрьского переворота 1917 года), относится к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу", — говорится в выводах экспертной комиссии.

В УИНП отметили, несмотря на переименование объекта в Арку свободы украинского народа, монумент представляет советские идеологемы и коннотации, поэтому представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Напомним, 28 марта мэр Парижа Анн Идальго вместе с членами делегации столицы Франции посетила Киев уже в четвертый раз. В ходе визита состоялась встреча с мэром Киева.

Также в Национальном музее истории во Второй мировой войне, который находится в Киеве, планируют провести полную декоммунизацию. В частности, работники учреждения хотят демонтировать все памятники и элементы советской пропаганды, а также привести в порядок пространство Мемориального комплекса. Однако далеко не все киевляне одобрили такую идею.

россия
Киев
СССР
Украина

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