В Ирпене в одной из квартир прогремел взрыв - фото последствий

В Ирпене произошел взрыв в многоэтажке — детали от ГСЧС
В городе Ирпень Киевской области в субботу, 25 января, произошел взрыв в одной из жилых многоэтажек. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Взрыв в Ирпене 25 января
Сегодня в девять'я утра к спасателям Бучанского района поступило сообщение о взрыве в десятиэтажном доме на улице Джерельная.
Работники ГСЧС выяснили, что взрыв произошел в квартире на седьмом этаже. По внешним признакам не было обнаружено огня и дыма. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, ночью в Киевской области дрон попал в многоэтажку. В ОГА сообщили о разрушениях, обошлось без пострадавших.
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