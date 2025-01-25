В Ирпене в одной из квартир прогремел взрыв - фото последствий

Последствия взрыва в квартире. Фото: ГСЧС

В городе Ирпень Киевской области в субботу, 25 января, произошел взрыв в одной из жилых многоэтажек. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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Сегодня в девять'я утра к спасателям Бучанского района поступило сообщение о взрыве в десятиэтажном доме на улице Джерельная.

Выбитое окно из-за взрыва. Фото: ГСЧС

Квартира, в которой произошел взрыв. Фото: ГСЧС

Квартира, в которой произошел взрыв. Фото: ГСЧС

Работники ГСЧС выяснили, что взрыв произошел в квартире на седьмом этаже. По внешним признакам не было обнаружено огня и дыма. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Входная дверь, которая пострадала от взрыва. Фото: ГСЧС

Поврежденная квартира. Фото: ГСЧС

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, ночью в Киевской области дрон попал в многоэтажку. В ОГА сообщили о разрушениях, обошлось без пострадавших.

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