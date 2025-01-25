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В Ирпене произошел взрыв в многоэтажке — детали от ГСЧС

25 января 2025 12:16
Евгения Брюховецкая - редактор
В Ирпене в одной из квартир прогремел взрыв - фото последствий
Последствия взрыва в квартире. Фото: ГСЧС
Евгения Брюховецкая - редактор

В городе Ирпень Киевской области в субботу, 25 января, произошел взрыв в одной из жилых многоэтажек. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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Взрыв в Ирпене 25 января

Сегодня в девять'я утра к спасателям Бучанского района поступило сообщение о взрыве в десятиэтажном доме на улице Джерельная.

Последствия взрыва в многоэтажке в Ирпене - фото с места происшествия
Выбитое окно из-за взрыва. Фото: ГСЧС
Спасатели ГСЧС на месте взрыва в квартире в Ирпене
Квартира, в которой произошел взрыв. Фото: ГСЧС
Взрыв в квартире в Ирпене: повреждены стены и мебель
Квартира, в которой произошел взрыв. Фото: ГСЧС

Работники ГСЧС выяснили, что взрыв произошел в квартире на седьмом этаже. По внешним признакам не было обнаружено огня и дыма. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Повреждения после взрыва в квартире в Ирпене 25 января
Входная дверь, которая пострадала от взрыва. Фото: ГСЧС
Осмотр места взрыва в многоэтажке спасателями ГСЧС
Поврежденная квартира. Фото: ГСЧС
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Скриншот поста ГСЧС

Напомним, ночью в Киевской области дрон попал в многоэтажку. В ОГА сообщили о разрушениях, обошлось без пострадавших.

Также Новини.LIVE показали фотографии, как Глеваха в Киевской области оправляется от вчерашней российской атаки.

квартиры ГСЧС взрыв Киевская область спасатели Ирпень

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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