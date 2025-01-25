В Ірпені в одній з квартир пролунав вибух - фото наслідків

Наслідки вибуху у квартирі. Фото: ДСНС

У місті Ірпінь Київської області в суботу, 25 січня, стався вибух в одній з житлових багатоповерхівок. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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Вибух в Ірпені 25 січня

Сьогодні о дев'ятій ранку до рятувальників Бучанського району надійшло повідомлення про вибух у десятиповерховому будинку на вулиці Джерельна.

Вибите вікно через вибух. Фото: ДСНС

Квартира, в якій стався вибух. Фото: ДСНС

Квартира, в якій стався вибух. Фото: ДСНС

Співробітники ДСНС з'ясували, що вибух стався у квартирі на сьомому поверсі. За зовнішніми ознаками не було виявлено вогню та диму. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Вхідні двері, які постраждали від вибуху. Фото: ДСНС

Пошкоджена квартира. Фото: ДСНС

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, вночі у Київській області дрон влучив у багатоповерхівку. В ОВА повідомили про руйнування, обійшлося без постраждалих.

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