В Ірпені в одній з квартир пролунав вибух - фото наслідків

В Ірпені стався вибух у багатоповерхівці — деталі від ДСНС
У місті Ірпінь Київської області в суботу, 25 січня, стався вибух в одній з житлових багатоповерхівок. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.
Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.
Вибух в Ірпені 25 січня
Сьогодні о дев'ятій ранку до рятувальників Бучанського району надійшло повідомлення про вибух у десятиповерховому будинку на вулиці Джерельна.
Співробітники ДСНС з'ясували, що вибух стався у квартирі на сьомому поверсі. За зовнішніми ознаками не було виявлено вогню та диму. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.
Нагадаємо, вночі у Київській області дрон влучив у багатоповерхівку. В ОВА повідомили про руйнування, обійшлося без постраждалих.
Також Новини.LIVE показали фотографії, як Глеваха на Київщині оговтується від вчорашньої російської атаки.
Читайте Новини.LIVE!