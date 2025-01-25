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В Ірпені стався вибух у багатоповерхівці — деталі від ДСНС

25 січня 2025 12:16
Євгенія Брюховецька - редактор
В Ірпені в одній з квартир пролунав вибух - фото наслідків
Наслідки вибуху у квартирі. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

У місті Ірпінь Київської області в суботу, 25 січня, стався вибух в одній з житлових багатоповерхівок. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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Вибух в Ірпені 25 січня

Сьогодні о дев'ятій ранку до рятувальників Бучанського району надійшло повідомлення про вибух у десятиповерховому будинку на вулиці Джерельна.

Наслідки вибуху в багатоповерхівці в Ірпені – фото з місця події
Вибите вікно через вибух. Фото: ДСНС
Рятувальники ДСНС на місці вибуху в квартирі в Ірпені
Квартира, в якій стався вибух. Фото: ДСНС
Вибух у квартирі в Ірпені: пошкоджені стіни та меблі
Квартира, в якій стався вибух. Фото: ДСНС

Співробітники ДСНС з'ясували, що вибух стався у квартирі на сьомому поверсі. За зовнішніми ознаками не було виявлено вогню та диму. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. 

Пошкодження після вибуху в квартирі в Ірпені 25 січня
Вхідні двері, які постраждали від вибуху. Фото: ДСНС
Огляд місця вибуху в багатоповерхівці рятувальниками ДСНС
Пошкоджена квартира. Фото: ДСНС
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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, вночі у Київській області дрон влучив у багатоповерхівку. В ОВА повідомили про руйнування, обійшлося без постраждалих.

Також Новини.LIVE показали фотографії, як Глеваха на Київщині оговтується від вчорашньої російської атаки.

квартири ДСНС вибух Київська область рятувальники Ірпінь

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