Кличко созывает заседание Киевсовета: рассмотрят более 200 вопросов

Заседание Киевсовета. Фото: пресс-служба Киевсовета

Киевский городской совет соберется на пленарное заседание в четверг, 26 марта. Оно запланировано на 10:00. На повестке дня 225 вопросов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на повестку дня Киевсовета.

Перечень вопросов, которые рассмотрят депутаты Киевсовета

"Провести 26 марта в 10:00 пленарное заседание V сессии Киевского городского совета IX созыва в зале пленарных заседаний", — говорится в распоряжении.

В частности, депутаты рассмотрят вопросы относительно:

недопущения усиления налоговой нагрузки на предпринимателей;

о компенсации убытков для ХК "Киевгорстрой" в объеме 2,28 млрд грн

работы системы фиксаций нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме в Киеве;

присвоение имен нескольким скверам;

переименование библиотеки им. Ивана Сергиенко и нескольких улиц;

прекращения действия некоторых разрешений на создание органов самоорганизации населения.

Кроме того, депутаты Киевсовета рассмотрят во ІІ чтении программу развития промышленности и предпринимательства.

На повестке дня и приобретение квартир для жителей разрушенного дома в переулке Кременецком.

Отчитываться 26 марта в Киевсовете будет мэр Виталий Кличко — расскажет о мерах, направленных на обеспечение реализации закона об основах госрегуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности. А также новый глава Дептранса Сергей Подгайный по Городской целевой программе развития транспортной инфраструктуры 2026-2028 и состояние дорог.

Чиновники Киева раскритиковали деятельность Кличко

Недавно председатель Деснянской РГА Киева Максим Бахматов заявил, что Киевская городская государственная администрация недостаточно оперативно реагирует на вызовы, связанные с энергоустойчивостью столицы. Кроме того, он считает, что город недостаточно подготовлен к следующему отопительному сезону.

А начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко раскритиковал отдельные положения, которые выдвинул Кличко, к Плану энергоустойчивости столицы. По его словам, они могут изменить правила ответственности за государственные закупки.