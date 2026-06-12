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Главная Киев В Киеве будет дождь и похолодает до +10 °С: прогноз погоды на завтра

В Киеве будет дождь и похолодает до +10 °С: прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 18:03
Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 13 июня от Укргидрометцентра
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 13 июня, ожидается переменной облачности. Синоптики прогнозируют дожди и предупреждают об похолодании. В частности, ночью температура воздуха опустится до +10 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве и области 13 июня

Ночью ожидается кратковременный дождь, а днем осадков не предвидится. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 13 червня
Погода в Украине 13 июня. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

  • по Киевской области ночью +10...+15 °С, днем +19...+24 °С;
  • в Киеве ночью +12...+14 °С, днем +21...+23 °С.

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию, в Киеве правоохранители раскрыли незаконную схему сбыта модернизированного оружия на сумму около 200 тысяч гривен. По данным следствия, ее организовал 40-летний житель Оболони.

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А по словам адвоката Надежды Чухраевой, представляющей интересы семьи погибшего мальчика, автомобиль Mercedes-Benz во время смертельного ДТП в Киеве 5 июня двигался со скоростью около 150 км/ч. Эксперт кампании "За безопасные дороги" Николай Ильчук подчеркнул, что действующие штрафы за превышение скорости слишком мягкие и фактически не сдерживают водителей от нарушений.

Ранее соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко сообщил, что в результате решений киевских властей городская транспортная инфраструктура фактически приходит в упадок, а часть пассажиров отказывается от поездок на троллейбусах и трамваях. Повышение стоимости билетов может еще больше ухудшить финансовое положение коммунальных предприятий и сделать общественный транспорт полностью дотационным.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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