Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 13 июня от Укргидрометцентра

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 13 июня, ожидается переменной облачности. Синоптики прогнозируют дожди и предупреждают об похолодании. В частности, ночью температура воздуха опустится до +10 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве и области 13 июня

Ночью ожидается кратковременный дождь, а днем осадков не предвидится. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Погода в Украине 13 июня. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

по Киевской области ночью +10...+15 °С , днем +19...+24 °С ;

, днем ; в Киеве ночью +12...+14 °С, днем +21...+23 °С.

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию, в Киеве правоохранители раскрыли незаконную схему сбыта модернизированного оружия на сумму около 200 тысяч гривен. По данным следствия, ее организовал 40-летний житель Оболони.

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Ранее соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко сообщил, что в результате решений киевских властей городская транспортная инфраструктура фактически приходит в упадок, а часть пассажиров отказывается от поездок на троллейбусах и трамваях. Повышение стоимости билетов может еще больше ухудшить финансовое положение коммунальных предприятий и сделать общественный транспорт полностью дотационным.