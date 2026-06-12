Прогноз погоди в Києві та області на завтра 13 червня від Укргідрометцентру

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 13 червня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують дощі та попереджають про похолодання. Зокрема, вночі температура повітря знизиться до +10 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Києві та області 13 червня

Вночі очікується короткочасний дощ, а вдень опадів не передбачається. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Погода в Україні 13 червня. Фото: Meteoprog

Температура повітря:

по Київській області вночі +10...+15 °С , вдень +19...+24 °С ;

, вдень ; у Києві вночі +12...+14 °С, вдень +21...+23 °С.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію, у Києві правоохоронці викрили незаконну схему збуту модернізованої зброї на суму близько 200 тисяч гривень. За даними слідства, її організував 40-річний мешканець Оболоні.

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А за словами адвокатки Надії Чухраєвої, яка представляє інтереси родини загиблого хлопчика, автомобіль Mercedes-Benz під час смертельної ДТП у Києві 5 червня рухався зі швидкістю близько 150 км/год. Експерт кампанії "За безпечні дороги" Микола Ільчук наголосив, що чинні порушення за перевищення швидкості є надто м’якими та фактично не стримують водіїв від порушень.

Раніше співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко повідомив, що у результаті рішень київської влади міська транспортна інфраструктура фактично занепадає, а частина пасажирів відмовляється від поїздок тролейбусами й трамваями. Підвищення вартості квитків може ще більше погіршити фінансовий стан комунальних підприємств і зробити громадський транспорт повністю дотаційним.