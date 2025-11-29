Киевляне остались без теплоснабжения из-за атаки РФ

Мужчина возле батареи. Иллюстративное фото: Freepik

Из-за сегодняшней массированной атаки России на Украину часть потребителей Киева временно осталась без теплоснабжения. Сейчас коммунальные службы работают на местах и восстановят отопление сразу после устранения последствий вражеского обстрела.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации в субботу, 29 ноября, в Telegram.

В Киеве часть жителей без тепла — что известно

В КГГА сообщили, что часть потребителей Киева временно остается без теплоснабжения из-за ночного обстрела.

Сейчас поставки тепла не осуществляются для части горожан в Оболонском, Шевченковском, Подольском, Соломенском и Святошинском районах.

В КГГА отметили, что коммунальные службы города сейчас работают на местах: устраняют последствия атаки и вернут тепло в дома сразу после ликвидации.

Какова ситуация с водоснабжением в Киеве после атаки

В то же время в КГГА сообщили, что удалось вернуть стабильное водоснабжение в столице после массированного обстрела.

Следовательно, энергоснабжение водопроводных объектов "Киевводоканала" стабилизировано, давление в водопроводных сетях во всех районах города вернули к нормативным.

Сейчас водоснабжение столицы осуществляется в полном объеме, водопроводные насосные станции "Киевводоканала" работают в штатном режиме.

Ранее мы информировали, что на Харьковском шоссе полностью восстановили движение транспорта после ночного перекрытия из-за последствий массированной атаки РФ на столицу.

Напомним, что в результате массированного удара РФ по Киеву в ночь на 29 ноября погибли два человека.