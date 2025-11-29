Відео
Головна Київ У Києві частина містян без тепла — що кажуть у КМДА

У Києві частина містян без тепла — що кажуть у КМДА

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 16:32
Кияни лишилися без теплопостачання через атаку РФ
Чоловік біля батареї. Ілюстративне фото: Freepik

Через сьогоднішню масовану атаку Росії на Україну частина споживачів Києва тимчасово залишилася без теплопостачання. Наразі комунальні служби працюють на місцях і відновлять опалення одразу після усунення наслідків ворожого обстрілу.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації у суботу, 29 листопада, в Telegram.

Читайте також:

У Києві частина жителів без тепла — що відомо

У КМДА повідомили, що частина споживачів Києва тимчасово залишається без теплопостачання через нічний обстріл.

Наразі постачання тепла не здійснюється для частини містян в Оболонському, Шевченківському, Подільському, Соломʼянському та Святошинському районах.

У КМДА зазначили, що комунальні служби міста зараз працюють на місцях: усувають наслідки атаки й повернуть тепло в будинки одразу після ліквідації.

У Києві відновили водопостачання
Жінка миє руки. Ілюстративне фото: Freepik

Яка ситуація з водопостачанням у Києві після атаки

Водночас у КМДА повідомили, що вдалося повернути стабільне водопостачання у столиці після масованого обстрілу.

Відтак, енергопостачання водопровідних об'єктів "Київводоканалу" стабілізовано, тиск у водопровідних мережах в усіх районах міста повернули до нормативних.

Наразі водопостачання столиці здійснюється у повному обсязі, водопровідні насосні станції "Київводоканалу" працюють в штатному режимі.

Раніше ми інформували, що на Харківському шосе повністю відновили рух транспорту після нічного перекриття через наслідки масованої атаки РФ на столицю.

Нагадаємо, що внаслідок масованого удару РФ по Києву в ніч проти 29 листопада загинуло двоє людей.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
