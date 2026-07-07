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Главная Киев В Киеве число погибших в результате ночного удара со стороны РФ возросло до 18

В Киеве число погибших в результате ночного удара со стороны РФ возросло до 18

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 00:21
Обстрел Киева 6 июля — число погибших возросло до 18
Срочная новость

В Киеве в результате ракетного удара РФ в ночь на 6 июля число погибших вновь возросло. На данный момент спасатели извлекли тела ещё двух человек, таким образом, вражеская атака унесла жизни 18 человек.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт ГСЧС Украины.

Что известно о новых последствиях атаки РФ

Как сообщила ГСЧС в своем Telegram-канале, тела еще двух человек обнаружили в Дарницком районе. Их извлекли из-под завалов.

«Спасатели извлекли из-под завалов дома в Дарницком районе ещё 2 тела. Таким образом, число погибших в результате российского удара по столице возросло до 18 человек», — говорится в сообщении.

Там добавили, что поисково-спасательные работы продолжаются.

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Киев обстрелы погибшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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