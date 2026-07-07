Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дача
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві кількість загиблих після нічного удару РФ зросла до 18

У Києві кількість загиблих після нічного удару РФ зросла до 18

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 00:21
Обстріл Києва 6 липня - кількість загиблих зросла до 18
Пошкоджений будинок у Києві. Фото:

У Києві внаслідок ракетного удару РФ в ніч проти 6 липня знову зросла кількість загиблих. Наразі рятувальники дістали тіла ще двох людей, таким чином ворожа атака забрала життя 18 осіб.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт ДСНС України.

Що відомо про нові наслідки атаки РФ

Як зазначили ДСНС у своєму Telegram, тіла ще двох людей виявили у Дарницькому районі. Їх дістали з-під завалів.

"Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Дарницькому районі ще 2 тіла. Таким чином кількість загиблих внаслідок російського удару по столиці зросла до 18 людей", — йдеться у повідомленні.

Там додали, що пошуково-рятувальні роботи тривають.

Читайте також:

Новина доповнюється...

Київ обстріли загиблі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації