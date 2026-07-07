Обстріл Києва 6 липня - кількість загиблих зросла до 18

У Києві кількість загиблих після нічного удару РФ зросла до 18
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Дата публікації: 7 липня 2026 00:21
Пошкоджений будинок у Києві. Фото:
У Києві внаслідок ракетного удару РФ в ніч проти 6 липня знову зросла кількість загиблих. Наразі рятувальники дістали тіла ще двох людей, таким чином ворожа атака забрала життя 18 осіб.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт ДСНС України.
Що відомо про нові наслідки атаки РФ
Як зазначили ДСНС у своєму Telegram, тіла ще двох людей виявили у Дарницькому районі. Їх дістали з-під завалів.
"Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Дарницькому районі ще 2 тіла. Таким чином кількість загиблих внаслідок російського удару по столиці зросла до 18 людей", — йдеться у повідомленні.
Там додали, що пошуково-рятувальні роботи тривають.
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