Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 9 июня от Укргидрометцентра

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 9 июня, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют осадки, а местами грозы. В то же время температура воздуха будет комфортной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве и области 9 июня

Синоптики предупреждают о кратковременных дождях и местами грозах. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Погода в Украине 9 июня. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

по Киевской области ночью +13...+18 °C , днем +20...+25 °C ;

, днем ; в Киеве ночью +14...+16 °C, днем +21...+23 °C.

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE, в Киеве 8 июня суд решает вопрос о мере пресечения для водителя, который стал виновником смертельной аварии в Соломенском районе 5 июня. В результате ДТП погибли четыре человека.

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Кроме того, в Киеве полиция задержала мужчину, которого подозревают в причастности к взрыву в почтовом терминале. Происшествие произошло 5 июня в Оболонском районе во время разгрузки отправлений, в результате инцидента погиб работник, еще два человека получили ранения.

Также в Киеве правоохранители задержали агента российских спецслужб, которого подозревают в подготовке покушения на сотрудника украинской разведки.