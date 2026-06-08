Смертельное ДТП в Киеве: суд будет избирать меру пресечения водителю

Водитель, совершивший смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года. Фото: Прокуратура Украины

В Киеве суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения водителю, который спровоцировал смертельное ДТП. Авария произошла в Соломенском районе столицы, когда автомобиль въехал в подземный переход. В результате наезда погибли четыре человека.

Об этом информирует Новини.LIVE в понедельник, 8 июня.

В Киеве состоится суд в отношении водителя, совершившего смертельное ДТП

Шевченковский районный суд Киева рассматривает ходатайство о мере пресечения для Павла Плешивцева, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в столице. По данным следствия, мужчина управлял автомобилем Mercedes, который на большой скорости въехал в пешеходную зону и в подземный переход, где находились люди.

В результате аварии погибли четыре человека. Среди них — 12-летний парень, женщина и двое полицейских, еще три человека получили ранения различной степени тяжести.

Прокуратура просит суд избрать для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Прокуратура на время расследования просит для него арест на 2 месяца.

Ранее сообщалось, что фигурант, который является руководителем религиозной организации баптистов, мог неоднократно нарушать правила дорожного движения и быть участником других ДТП.

Также в сети было обнародовано видео момента аварии, на котором зафиксирован въезд автомобиля в подземный переход. Сейчас суд продолжает рассмотрение ходатайства стороны обвинения.

Новини.LIVE информировали, что водителю Mercedes, который спровоцировал смертельное ДТП в Киеве, сообщили о подозрении. В результате аварии в Соломенском районе погибли четыре человека. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и запрет управлять транспортными средствами до трех лет.

Новини.LIVE также сообщали, что за водителем, который совершил смертельную трагическую аварию в Киеве, зафиксировано 39 нарушений правил дорожного движения. Большинство из них касались превышения скорости, в том числе 18 случаев только за прошлый год. В полиции заявили, что такие данные свидетельствуют о систематическом пренебрежении правилами дорожного движения.