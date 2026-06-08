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Головна Київ У Києві зіпсується погода: синоптики попередили про дощі і грози

У Києві зіпсується погода: синоптики попередили про дощі і грози

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 14:54
Прогноз погоди в Києві та області на завтра 9 червня від Укргідрометцентру
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та області завтра, 9 червня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують опади, а місцями грози. Водночас температура повітря буде комфортною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Києві та області 9 червня

Синоптики попереджають про короткочасні дощі та подекуди грози. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. 

Прогноз погоди в Україні на 9 червня
Погода в Україні 9 червня. Фото: Meteoprog

Температура повітря:

  • по Київській області вночі +13...+18 °C, вдень +20...+25 °C;
  • у Києві вночі +14...+16 °C, вдень +21...+23 °C.

Київ — останні новини

Як писали Новини.LIVE, у Києві 8 червня суд вирішує питання щодо запобіжного заходу для водія, який став винуватцем смертельної аварії у Соломʼянському районі 5 червня. Внаслідок ДТП загинули четверо людей.

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Крім того, у Києві поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у причетності до вибуху в поштовому терміналі. Подія сталася 5 червня в Оболонському районі під час розвантаження відправлень.Унаслідок інциденту загинув працівник, ще двоє осіб дістали поранення.

Також у Києві правоохоронці затримали агента російських спецслужб, якого підозрюють у підготовці замаху на співробітника української розвідки.

погода Київ Київська область
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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