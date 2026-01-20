Метро Киева будет курсировать с изменениями 20 января

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 20 января, в Киеве из-за сложной энергетической ситуации в результате ударов РФ поезда метро будут курсировать с изменениями. В частности, увеличится интервал, не будет остановок на некоторых станциях и не только.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская государственная администрация.

Изменения в движении метро Киева 20 января

В КГГА рассказали, что движение поездов на красной линии начнется между станциями "Академгородок" — "Арсенальная". Интервал будет составлять 4:30-5:00 минут.

"После завершения воздушной тревоги для перевозки пассажиров с левого на правый берег будет курсировать 2 поезда между станциями "Левобережная" — "Арсенальная" с учетом текущей ситуации с электроснабжением. Ориентировочный интервал движения — около 20-25 мин", — сказано в публикации.

В то же время во власти уточнили, что остановок на станциях "Гидропарк" в "Днепр" не будет, поезда будут курсировать мимо станций.

Между тем движение поездов на зеленой линии во время тревоги будет начато между станциями "Сырец" — "Выдубичи" с интервалом 7 минут, а также между станциями "Осокорки" — "Красный хутор" с интервалом 10 минут.

Относительно движения поездов на синей линии — здесь изменений нет.

Напомним, что ночью россияне атаковали Киев дронами и баллистикой, в результате чего на левом берегу столицы возникли перебои со светом и водой. Кроме того, известно, что произошли пожары и пострадал человек.

Также недавно мы писали, что по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, остановка метро в Киеве для экономии электроэнергии пока не нужна. Однако он добавил, что такая возможность не исключена в будущем.