Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве изменили движение метро после ночных ударов РФ — детали

В Киеве изменили движение метро после ночных ударов РФ — детали

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 05:55
Метро Киева будет курсировать с изменениями 20 января
Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 20 января, в Киеве из-за сложной энергетической ситуации в результате ударов РФ поезда метро будут курсировать с изменениями. В частности, увеличится интервал, не будет остановок на некоторых станциях и не только. 

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская государственная администрация.

Реклама
Читайте также:

Изменения в движении метро Киева 20 января

В КГГА рассказали, что движение поездов на красной линии начнется между станциями "Академгородок" — "Арсенальная". Интервал будет составлять 4:30-5:00 минут.

"После завершения воздушной тревоги для перевозки пассажиров с левого на правый берег будет курсировать 2 поезда между станциями "Левобережная" — "Арсенальная" с учетом текущей ситуации с электроснабжением. Ориентировочный интервал движения — около 20-25 мин", — сказано в публикации.

В то же время во власти уточнили, что остановок на станциях "Гидропарк" в "Днепр" не будет, поезда будут курсировать мимо станций.

Между тем движение поездов на зеленой линии во время тревоги будет начато между станциями "Сырец" — "Выдубичи" с интервалом 7 минут, а также между станциями "Осокорки" — "Красный хутор" с интервалом 10 минут.

Относительно движения поездов на синей линии — здесь изменений нет.

Напомним, что ночью россияне атаковали Киев дронами и баллистикой, в результате чего на левом берегу столицы возникли перебои со светом и водой. Кроме того, известно, что произошли пожары и пострадал человек.

Также недавно мы писали, что по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, остановка метро в Киеве для экономии электроэнергии пока не нужна. Однако он добавил, что такая возможность не исключена в будущем.

Киев метро электроэнергия война в Украине мост Метро станции метро
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации