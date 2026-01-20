Метро Києва курсуватиме зі змінами 20 січня

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 20 січня, у Києві через складну енергетичну ситуацію внаслідок ударів РФ поїзди метро курсуватимуть зі змінами. Зокрема, збільшиться інтервал, не буде зупинок на деяких станціях і не тільки.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Реклама

Читайте також:

Зміни в русі метро Києва 20 січня

У КМДА розповіли, що рух поїздів на червоній лінії розпочнеться між станціями "Академмістечко" — "Арсенальна". Інтервал становитиме 4:30-5:00 хвилин.

"Після завершення повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватиме 2 поїзда між станціями "Лівобережна" — "Арсенальна" з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням. Орієнтовний інтервал руху — близько 20-25 хв", — сказано у публікації.

Водночас у владі уточнили, що зупинок на станціях "Гідропарк" в "Дніпро" не буде, поїзди курсуватимуть повз станції.

Тим часом рух поїздів на зеленій лінії під час тривоги буде розпочато має станціями "Сирець" — "Видубичі" з інтервал 7 хвилин, а також між станціями "Осокорки" — "Червоний хутір" з інтервалом 10 хвилин.

Щодо руху поїздів на синій лінії — тут змін немає.

Нагадаємо, що вночі росіяни атакували Київ дронами та балістикою, внаслідок чого на лівому березі столиці виникли перебої зі світлом і водою. Окрім того, відомо, що сталися пожежі та постраждала людина.

Також нещодавно ми писали, що за словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченко, зупинка метро в Києві для економії електроенергії наразі не потрібна. Однак він додав, що така можливість не виключена в майбутньому.