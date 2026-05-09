В Киеве люди несут цветы к Вечному огню: фоторепортаж

В Киеве люди несут цветы к Вечному огню: фоторепортаж

Дата публикации 9 мая 2026 12:08
В Киеве люди несут цветы к Вечному огню: фоторепортаж
Чествование памяти погибших во Второй мировой. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 9 мая люди несут цветы к Вечному огню в Парке Славы. На месте в усиленном режиме дежурит полиция и обеспечивают порядок.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

Почтение памяти погибших во Второй мировой войне

Киевляне приходят почтить память погибших во Второй мировой войне. На месте дежурит патрульная полиция — правоохранители обеспечивают порядок и спокойствие.

Цветы возле мемориала. Фото: Новини.LIVE
Мужчина кладет цветы в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Цветы возле Вечного огня. Фото: Новини.LIVE
Женщина кладет цветы с портретом своего отца. Фото: Новини.LIVE
Вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій
Пожилые женщины пришли с цветами к мемориалу. Фото: Новини.LIVE
Люди несуть квіти до Вічного вогню в Києві
Женщины кладут свет в знак почтения погибших во Второй мировой. Фото: Новини.LIVE

К мемориалу приходит люди разного возраста, также многие местные приходят с детьми. Так, в Парке славы заметили пожилого мужчину в военной форме, а с еще одна женщина пришла с портретом отца, который погиб во время Второй Мировой войны.

Как писали Новини.LIVE, на Оболони открыли Аллею памяти Героев-оболонцев. Он разместился в сквере "Защитников Украины" и посвящен павшим воинам, которые отдали жизнь за будущее государства.

Также мы писали, что в Чернобыльской зоне был масштабный лесной пожар. Огонь охватил уже более 1000 гектаров. По данным МВД, он не повлиял на общий уровень радиации, а гамма-излучение на севере Киевщины и по всей Украине также остается в пределах нормы.

Киев Вторая мировая война 9 мая
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
