В Киеве люди несут цветы к Вечному огню: фоторепортаж
В Киеве 9 мая люди несут цветы к Вечному огню в Парке Славы. На месте в усиленном режиме дежурит полиция и обеспечивают порядок.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.
Почтение памяти погибших во Второй мировой войне
Киевляне приходят почтить память погибших во Второй мировой войне. На месте дежурит патрульная полиция — правоохранители обеспечивают порядок и спокойствие.
К мемориалу приходит люди разного возраста, также многие местные приходят с детьми. Так, в Парке славы заметили пожилого мужчину в военной форме, а с еще одна женщина пришла с портретом отца, который погиб во время Второй Мировой войны.
