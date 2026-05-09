У Києві люди несуть квіти до Вічного вогню: фоторепортаж

Вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій.

У Києві 9 травня люди несуть квіти до Вічного вогню у Парку Слави. На місці у посиленому режимі чергує поліція та забезпечують порядок.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

Кияни приходять вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні. На місці чергує патрульна поліція — правоохоронці забезпечують порядок і спокій.

Квіти біля меморіалу. Фото: Новини.LIVE

Чоловік кладе квіти в Києві. Фото: Новини.LIVE

Квіти біля Вічного вогню. Фото: Новини.LIVE

Жінка кладе квіти з портретом свого батька. Фото: Новини.LIVE

Літні жінки прийшли з квітами до меморіалу. Фото: Новини.LIVE

Жінки кладуть світло на знак вшанування загиблих у Другій світовій. Фото: Новини.LIVE

До меморіалу приходить люди різного віку, також багато місцевих приходять з дітьми. Так, у Парку слави помітили літнього чоловіка у військовій формі, а з ще одна жінка прийшла з портретом батька, який загинув під час Другої Світової війни.

