Головна / Київ / У Києві люди несуть квіти до Вічного вогню: фоторепортаж

Дата публікації: 9 травня 2026 12:08
Вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій. Фото: Новини.LIVE

У Києві 9 травня люди несуть квіти до Вічного вогню у Парку Слави. На місці у посиленому режимі чергує поліція та забезпечують порядок.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE

Вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій

Кияни приходять вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні. На місці чергує патрульна поліція — правоохоронці забезпечують порядок і спокій.

Квіти біля меморіалу. Фото: Новини.LIVE
Чоловік кладе квіти в Києві. Фото: Новини.LIVE
Квіти біля Вічного вогню. Фото: Новини.LIVE
Жінка кладе квіти з портретом свого батька. Фото: Новини.LIVE
Літні жінки прийшли з квітами до меморіалу.  Фото: Новини.LIVE
Люди несуть квіти до Вічного вогню в Києві
Жінки кладуть світло на знак вшанування загиблих у Другій світовій. Фото: Новини.LIVE

До меморіалу приходить люди різного віку, також багато місцевих приходять з дітьми. Так, у Парку слави помітили літнього чоловіка у військовій формі, а з ще одна жінка прийшла з портретом батька, який загинув під час Другої Світової війни. 

Як писали Новини.LIVE, на Оболоні відкрили Алею пам'яті Героїв-оболонців. Він розмістився у сквері "Захисників України" і присвячений полеглим воїнам, які віддали життя за майбутнє держави.

Також ми писали, що у Чорнобильській зоні була масштабна лісова пожежа. Вогонь охопив вже понад 1000 гектарів. За даними МВС, вона не вплинула на загальний рівень радіації, а гамма-випромінювання на півночі Київщини та по всій Україні також залишається в межах норми.

Київ Друга світова війна 9 травня
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
