В Киеве на 1 грн поднялись цены на бензин А-95 и дизель на 1 грн

Цены на топливо в Киеве 17 марта. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Киеве снова выросли цены на топливо. По состоянию на вторник, 17 марта, на АЗС дизель стоит уже 78,90-80,99 грн/л, а бензин А-95 подскочил до 71,99 грн/л.

Новини.LIVE рассказывает, какие цены на бензин, газ и дизель в Киеве сегодня.

Какие цены на топливо в Киеве 17 марта

Стоимость топлива зависит от вида. На разных автозаправочных станциях цены на бензин, автомобильный газ и дизель различаются.

На UPG сегодня такой прайс:

UPG 100 — 78,90 грн/л;

UPG 95 — 71,90 грн/л;

А-95 — 68,90 грн/л;

ДТ (дизель) — 78,90 грн/л.

SOCAR предлагает топливо по следующим ценам:

Nano ДТ — 80,99 грн/л;

95 — 71,99 грн/л;

Nano 95 — 75,99 грн/л;

Diesel Nano — 83,99 грн/л;

Nano 100 — 81,99 грн/л;

LPG (газ) — 45,98 грн/л.

Цены на WOG в Киеве сегодня также повысились и выглядят следующим образом:

ДТ (Евро) — 80,99 грн/л;

100 — 81,99 грн/л;

95 Mustang — 74,99 грн/л;

А-95 Евро 5 — 71,99 грн/л.

Ранее мы писали о том, что в "Киевавтодоре" правоохранители провели обыски. Должностных лиц компании связывают с возможным присвоением бюджетных средств, выделенных на дорожные работы.

Ямочный ремонт дорог в Киеве начали этой весной, однако делают его с грубыми нарушениями технологии. Как отметил в эфире программы "Киевское время" эксперт по государственному управлению в области градостроительства, бывший заместитель главного архитектора Киева Виктор Глеба, из-за такой работы заплатки на дорогах могут не выдержать и трех месяцев.

