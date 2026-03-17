Главная Киев В Киеве на 1 грн поднялись цены на бензин А-95 и дизель на 1 грн

В Киеве на 1 грн поднялись цены на бензин А-95 и дизель на 1 грн

Дата публикации 17 марта 2026 08:15
Цены на топливо в Киеве 17 марта. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Киеве снова выросли цены на топливо. По состоянию на вторник, 17 марта, на АЗС дизель стоит уже 78,90-80,99 грн/л, а бензин А-95 подскочил до 71,99 грн/л.

Новини.LIVE рассказывает, какие цены на бензин, газ и дизель в Киеве сегодня.

Какие цены на топливо в Киеве 17 марта

Стоимость топлива зависит от вида. На разных автозаправочных станциях цены на бензин, автомобильный газ и дизель различаются.

На UPG сегодня такой прайс:

  • UPG 100 — 78,90 грн/л;
  • UPG 95 — 71,90 грн/л;
  • А-95 — 68,90 грн/л;
  • ДТ (дизель) — 78,90 грн/л.
Скільки коштує газ, бензин та дизель у Києві на UPG 17 березня
Цены на топливо на UPG в Киеве 17 марта. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

SOCAR предлагает топливо по следующим ценам:

  • Nano ДТ — 80,99 грн/л;
  • 95 — 71,99 грн/л;
  • Nano 95 — 75,99 грн/л;
  • Diesel Nano — 83,99 грн/л;
  • Nano 100 — 81,99 грн/л;
  • LPG (газ) — 45,98 грн/л.
Скільки коштує газ, бензин та дизельне пальне у Києві 17 березня на SOKAR
Цены на топливо на SOCAR в Киеве 17 марта. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Цены на WOG в Киеве сегодня также повысились и выглядят следующим образом:

  • ДТ (Евро) — 80,99 грн/л;
  • 100 — 81,99 грн/л;
  • 95 Mustang — 74,99 грн/л;
  • А-95 Евро 5 — 71,99 грн/л.
Скільки коштує газ, бензин та дизельне пальне у Києві 17 березня на WOG
Цены на топливо на WOG в Киеве 17 марта. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Ранее мы писали о том, что в "Киевавтодоре" правоохранители провели обыски. Должностных лиц компании связывают с возможным присвоением бюджетных средств, выделенных на дорожные работы.

Ямочный ремонт дорог в Киеве начали этой весной, однако делают его с грубыми нарушениями технологии. Как отметил в эфире программы "Киевское время" эксперт по государственному управлению в области градостроительства, бывший заместитель главного архитектора Киева Виктор Глеба, из-за такой работы заплатки на дорогах могут не выдержать и трех месяцев.

цены на топливо Киев топливо
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
