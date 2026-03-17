В Киеве на 1 грн поднялись цены на бензин А-95 и дизель на 1 грн
В Киеве снова выросли цены на топливо. По состоянию на вторник, 17 марта, на АЗС дизель стоит уже 78,90-80,99 грн/л, а бензин А-95 подскочил до 71,99 грн/л.
Новини.LIVE рассказывает, какие цены на бензин, газ и дизель в Киеве сегодня.
Какие цены на топливо в Киеве 17 марта
Стоимость топлива зависит от вида. На разных автозаправочных станциях цены на бензин, автомобильный газ и дизель различаются.
На UPG сегодня такой прайс:
- UPG 100 — 78,90 грн/л;
- UPG 95 — 71,90 грн/л;
- А-95 — 68,90 грн/л;
- ДТ (дизель) — 78,90 грн/л.
SOCAR предлагает топливо по следующим ценам:
- Nano ДТ — 80,99 грн/л;
- 95 — 71,99 грн/л;
- Nano 95 — 75,99 грн/л;
- Diesel Nano — 83,99 грн/л;
- Nano 100 — 81,99 грн/л;
- LPG (газ) — 45,98 грн/л.
Цены на WOG в Киеве сегодня также повысились и выглядят следующим образом:
- ДТ (Евро) — 80,99 грн/л;
- 100 — 81,99 грн/л;
- 95 Mustang — 74,99 грн/л;
- А-95 Евро 5 — 71,99 грн/л.
Читайте Новини.LIVE!