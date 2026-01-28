Видео
Главная Киев В Киеве надо установить генераторы на все дома — эксперт

В Киеве надо установить генераторы на все дома — эксперт

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 12:42
Блекаут в Киеве — эксперт дал совет, как увеличить генерацию электроэнергии
Генератор. Фото: Новини.LIVE

В Киеве были приняты решения об ускорении ремонтных работ, чтобы увеличить генерацию электроэнергии. Однако, по мнению директора центра "Психея" Геннадия Рябцева, действий штаба по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов недостаточно.

Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Мнение эксперта относительно ситуации в Киеве

Сейчас в Украине морозы ослабли лишь на несколько дней. Но на выходных снова будет мороз до 25 градусов. Рябцев считает, что для ликвидации последствий холодов и новых обстрелов со стороны РФ, нужно быстро устанавливать в Киеве генераторы на те дома, где больше всего пострадали системы жизнеобеспечения.

"Каждый такой дом надо обеспечить отдельным генератором. И это должен быть не резервный прибор, а именно автономный генератор — дизельный, бензиновый — любой. Никаких других вариантов я не вижу. Это надо делай здесь и сейчас", — отметил Рябцев.

Завоз когенерационных установок в столицу не решит проблем с энергообеспечением, потому что непонятно, где их найти сейчас в необходимом количестве. Рябцев считает, что надо устанавливать новые небольшие генерационные установки и подключать их к общей сети.

"Надо простимулировать как можно быстрее и активнее подключение к сети малых энергоустановок, которые уже введены в эксплуатацию. Нам надо как можно больше гарантированной распределенной генерации", — добавил он.

Напомним, что в Киеве синоптики предупреждают о резком похолодании. Оно начнется с пятницы, 30 января, и пробудет неделю.

Ранее мы также информировали, что министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о том, сколько киевлян остаются без света. Это примерно 710 тысяч потребителей.

Киев электроэнергия обстрелы электроснабжение генераторы
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
