Блекаут в Києві — експерт дав пораду, як збільшити генерації електроенергії

Генератор. Фото: Новини.LIVE

У Києві були прийняті рішення про прискорення ремонтних робіт, щоб збільшити генерацію електроенергії. Однак, на думку директора центру "Псіхея" Геннадія Рябцева, дій штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних об'єктів недостатньо.

Про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна".

Думка експерта щодо ситуації у Києві

Наразі в Україні морози послабшали лише на декілька днів. Але на вихідних знову буде мороз до 25 градусів. Рябцев вважає, що для ліквідації наслідків холодів та нових обстрілів з боку РФ, потрібно швидко встановлювати в Києві генератори на ті будинки, де найбільше постраждали системи життєзабезпечення.

"Кожний такий будинок треба забезпечити окремим генератором. І це має бути не резервний прилад, а саме автономний генератор — дизельний, бензиновий — будь-який. Ніяких інших варіантів я не бачу. Це треба роби тут і зараз", — зазначив Рябцев.

Завіз когенераційних установок в столицю не розв'яже проблем з енергозабезпеченням, бо незрозуміло, де їх знайти зараз у порібній кількості. Рябцев вважає, що треба встановлювати нові невеликі генераційні установки і підключати їх до загальної мережі.

"Треба простимулювати якнайшвидше і активніше підключення до мережі малих енергоустановок, які вже введені в експлуатацію. Нам треба якнайбільше гарантованої розподіленої генерації", — додав він.

Нагадаємо, що у Києві синоптики попереджають про різке похолодання. Воно розпочнеться з п'ятниці, 30 січня, і пробуде тиждень.

Раніше ми також інформували, що міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про те, скільки киян лишаються без світла. Це приблизно 710 тисяч споживачів.