Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві треба встановити генератори на всі будинки — експерт

У Києві треба встановити генератори на всі будинки — експерт

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 12:42
Блекаут в Києві — експерт дав пораду, як збільшити генерації електроенергії
Генератор. Фото: Новини.LIVE

У Києві були прийняті рішення про прискорення ремонтних робіт, щоб збільшити генерацію електроенергії. Однак, на думку директора центру "Псіхея" Геннадія Рябцева, дій штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних об'єктів недостатньо.

Про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна".

Реклама
Читайте також:

Думка експерта щодо ситуації у Києві

Наразі в Україні морози послабшали лише на декілька днів. Але на вихідних знову буде мороз до 25 градусів. Рябцев вважає, що для ліквідації наслідків холодів та нових обстрілів з боку РФ, потрібно швидко встановлювати в Києві генератори на ті будинки, де найбільше постраждали системи життєзабезпечення.

"Кожний такий будинок треба забезпечити окремим генератором. І це має бути не резервний прилад, а саме автономний генератор — дизельний, бензиновий — будь-який. Ніяких інших варіантів я не бачу. Це треба роби тут і зараз", — зазначив Рябцев.

Завіз когенераційних установок в столицю не розв'яже проблем з енергозабезпеченням, бо незрозуміло, де їх знайти зараз у порібній кількості. Рябцев вважає, що треба встановлювати нові невеликі генераційні установки і підключати їх до загальної мережі. 

"Треба простимулювати якнайшвидше і активніше підключення до мережі малих енергоустановок, які вже введені в експлуатацію. Нам треба якнайбільше гарантованої розподіленої генерації", — додав він.

Нагадаємо, що у Києві синоптики попереджають про різке похолодання. Воно розпочнеться з п'ятниці, 30 січня, і пробуде тиждень. 

Раніше ми також інформували, що міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про те, скільки киян лишаються без світла. Це приблизно 710 тисяч споживачів.

Київ електроенергія обстріли електропостачання генератори
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації