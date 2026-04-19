В Киеве незначительно подешевел дизель: актуальная стоимость топлива

АЗС в Киеве.

Цены на топливо в Киеве остаются удерживать высокую стоимость в воскресенье, 19 апреля. В то же время немного подешевел дизель — в среднем его цена 91,55 грн. Кроме того, за А-95+ придется отдать около 77,14 грн.

Цены на топливо в Киеве 19 апреля

По данным Autoria, сейчас средние цены на топливо в столице следующие:

А-95+ — 77,14 грн;

А-95 — 73,20 грн;

А-92 — 67,49 грн;

ДТ — 91,55 грн;

Автогаз — 48,65 грн.

Средняя цена на топливо в Киеве 19 апреля.

В то же время стоимость топлива может отличаться на АЗС. В частности, на ОККО предлагают такие цены:

А-95+ — 79,90 грн;

А-95 — 76,90 грн;

ДТ — 93,90 грн;

Автогаз — 49,90 грн.

А на UPG стоимость топлива такая:

Читайте также:

А-95+ — 77,00 грн;

А-95 — 74,00 грн;

ДТ — 91,00 грн;

Автогаз — 49,00 грн.

Стоимость топлива на АЗС Киева 19 апреля.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр, 20 апреля в Киеве синоптики прогнозируют опасные погодные условия. Ожидаются заморозки до -3 °С и дождь.

А в ближайшие годы киевский железнодорожный вокзал планируют адаптировать для более удобного пользования маломобильными пассажирами. В "Укрзализныце" сообщили о масштабной модернизации.

Кроме того, 18 апреля в Днепровском районе Киева фиксировались перебои со светом. В КГГА сообщали о пожаре на подстанции.