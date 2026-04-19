В Киеве незначительно подешевел дизель: актуальная стоимость топлива
Цены на топливо в Киеве остаются удерживать высокую стоимость в воскресенье, 19 апреля. В то же время немного подешевел дизель — в среднем его цена 91,55 грн. Кроме того, за А-95+ придется отдать около 77,14 грн.
Новини.LIVE рассказывают о ценах на топливо в Киеве.
Цены на топливо в Киеве 19 апреля
По данным Autoria, сейчас средние цены на топливо в столице следующие:
- А-95+ — 77,14 грн;
- А-95 — 73,20 грн;
- А-92 — 67,49 грн;
- ДТ — 91,55 грн;
- Автогаз — 48,65 грн.
В то же время стоимость топлива может отличаться на АЗС. В частности, на ОККО предлагают такие цены:
- А-95+ — 79,90 грн;
- А-95 — 76,90 грн;
- ДТ — 93,90 грн;
- Автогаз — 49,90 грн.
А на UPG стоимость топлива такая:
- А-95+ — 77,00 грн;
- А-95 — 74,00 грн;
- ДТ — 91,00 грн;
- Автогаз — 49,00 грн.
