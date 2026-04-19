Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильЖиттяМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірМандриПогодаОлімпіадаLifeСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яСвята1Україна АрхівРезервОгоПризовЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
У Києві незначно подешевшав дизель: актуальна вартість пального

У Києві незначно подешевшав дизель: актуальна вартість пального

Ua ru
Дата публікації: 19 квітня 2026 21:47
АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Ціни на пальне у Києві залишаються утримувати високу вартість у неділю, 19 квітня. Водночас трохи подешевшав дизель — в середньому його ціна 91,55 грн. Крім того, за А-95+ доведеться віддати близько 77,14 грн. 

Новини.LIVE розповідають про ціни на пальне у Києві.

Ціни на пальне у Києві 19 квітня

За даними Autoria, наразі середні ціни на пальне у столиці такі:

  • А-95+ — 77,14 грн;
  • А-95 — 73,20 грн;
  • А-92 — 67,49 грн;
  • ДП — 91,55 грн;
  • Автогаз — 48,65 грн.
Середня ціна на пальне у Києві 19 квітня. Фото: Autoria

Водночас вартість пального може відрізнятися на АЗС. Зокрема, на ОККО пропонують такі ціни:

  • А-95+ — 79,90 грн;
  • А-95 — 76,90 грн;
  • ДП — 93,90 грн;
  • Автогаз — 49,90 грн.

А на UPG вартість пального така:

  • А-95+ — 77,00 грн;
  • А-95 — 74,00 грн;
  • ДП — 91,00 грн;
  • Автогаз — 49,00 грн.
Ціни на пальне у Києві 19 квітня 2026 року
Вартість пального на АЗС Києва 19 квітня. Фото: Autoria

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр, 20 квітня у Києві синоптики прогнозують небезпечні погодні умови. Очікуються заморозки до -3 °С та дощ.

А у найближчі роки київський залізничний вокзал планують адаптувати для зручнішого користування маломобільними пасажирами. В "Укрзалізниці" повідомили про масштабну модернізацію.

Крім того, 18 квітня у Дніпровському районі Києва фіксувалися перебої зі світлом. У КМДА повідомляли про пожежу на підстанції.

ціни на паливо Київ паливо
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації