У Києві незначно подешевшав дизель: актуальна вартість пального
Ціни на пальне у Києві залишаються утримувати високу вартість у неділю, 19 квітня. Водночас трохи подешевшав дизель — в середньому його ціна 91,55 грн. Крім того, за А-95+ доведеться віддати близько 77,14 грн.
Новини.LIVE розповідають про ціни на пальне у Києві.
Ціни на пальне у Києві 19 квітня
За даними Autoria, наразі середні ціни на пальне у столиці такі:
- А-95+ — 77,14 грн;
- А-95 — 73,20 грн;
- А-92 — 67,49 грн;
- ДП — 91,55 грн;
- Автогаз — 48,65 грн.
Водночас вартість пального може відрізнятися на АЗС. Зокрема, на ОККО пропонують такі ціни:
- А-95+ — 79,90 грн;
- А-95 — 76,90 грн;
- ДП — 93,90 грн;
- Автогаз — 49,90 грн.
А на UPG вартість пального така:
- А-95+ — 77,00 грн;
- А-95 — 74,00 грн;
- ДП — 91,00 грн;
- Автогаз — 49,00 грн.
