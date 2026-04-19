У Києві незначно подешевшав дизель: актуальна вартість пального

АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Ціни на пальне у Києві залишаються утримувати високу вартість у неділю, 19 квітня. Водночас трохи подешевшав дизель — в середньому його ціна 91,55 грн. Крім того, за А-95+ доведеться віддати близько 77,14 грн.

Новини.LIVE розповідають про ціни на пальне у Києві.

Ціни на пальне у Києві 19 квітня

За даними Autoria, наразі середні ціни на пальне у столиці такі:

А-95+ — 77,14 грн;

А-95 — 73,20 грн;

А-92 — 67,49 грн;

ДП — 91,55 грн;

Автогаз — 48,65 грн.

Середня ціна на пальне у Києві 19 квітня. Фото: Autoria

Водночас вартість пального може відрізнятися на АЗС. Зокрема, на ОККО пропонують такі ціни:

А-95+ — 79,90 грн;

А-95 — 76,90 грн;

ДП — 93,90 грн;

Автогаз — 49,90 грн.

А на UPG вартість пального така:

А-95+ — 77,00 грн;

А-95 — 74,00 грн;

ДП — 91,00 грн;

Автогаз — 49,00 грн.

Вартість пального на АЗС Києва 19 квітня. Фото: Autoria

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр, 20 квітня у Києві синоптики прогнозують небезпечні погодні умови. Очікуються заморозки до -3 °С та дощ.

А у найближчі роки київський залізничний вокзал планують адаптувати для зручнішого користування маломобільними пасажирами. В "Укрзалізниці" повідомили про масштабну модернізацію.

Крім того, 18 квітня у Дніпровському районі Києва фіксувалися перебої зі світлом. У КМДА повідомляли про пожежу на підстанції.