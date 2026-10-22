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Главная Киев В Киеве полностью перекрыли движение по Южному мосту

В Киеве полностью перекрыли движение по Южному мосту

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22 октября 2026 11:43
В Киеве 22 октября полностью перекрыли Южный мост REUTERS/Alina Smutko
Южный мост в Киеве. Фото: REUTERS/Alina Smutko

В Киеве в четверг, 22 октября, полностью перекрыли движение по Южному мосту. Ранее проехать с правого на левый берег было невозможно. Перекрытие связано с ситуацией в сфере безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации, передает Новини.LIVE.

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Южный мост в Киеве перекрыт

"В связи с ситуацией с безопасностью движение транспорта по Южному мосту временно перекрыто в обоих направлениях", — говорится в сообщении.

На данный момент сроки возобновления движения по Южному мосту в Киеве неизвестны.

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Пост КГВА. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 22 октября российские оккупанты совершили массированную атаку на Киев, применив баллистические ракеты и беспилотники. В результате обстрела в столице частично ограничили движение по Южному мосту, а также зафиксировали повреждения инфраструктуры метрополитена.

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Под ударом противника оказались шесть районов Киева. В результате обстрела погиб один человек, ещё 22 получили ранения. Атака привела к пожарам и значительным разрушениям.

В частности, в Печерском районе повреждено здание медицинского учреждения, в котором выбиты окна. Также пострадал автомобиль, который был припаркован рядом.

Киев мост транспорт обстрелы безопасность
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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