В Киеве полностью перекрыли движение по Южному мосту
В Киеве в четверг, 22 октября, полностью перекрыли движение по Южному мосту. Ранее проехать с правого на левый берег было невозможно. Перекрытие связано с ситуацией в сфере безопасности.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации, передает Новини.LIVE.
Южный мост в Киеве перекрыт
"В связи с ситуацией с безопасностью движение транспорта по Южному мосту временно перекрыто в обоих направлениях", — говорится в сообщении.
На данный момент сроки возобновления движения по Южному мосту в Киеве неизвестны.
Как писали Новини.LIVE, в ночь на 22 октября российские оккупанты совершили массированную атаку на Киев, применив баллистические ракеты и беспилотники. В результате обстрела в столице частично ограничили движение по Южному мосту, а также зафиксировали повреждения инфраструктуры метрополитена.
Под ударом противника оказались шесть районов Киева. В результате обстрела погиб один человек, ещё 22 получили ранения. Атака привела к пожарам и значительным разрушениям.
В частности, в Печерском районе повреждено здание медицинского учреждения, в котором выбиты окна. Также пострадал автомобиль, который был припаркован рядом.