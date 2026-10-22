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Головна Київ У Києві повністю перекрили рух Південним мостом

У Києві повністю перекрили рух Південним мостом

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22 жовтня 2026 11:43
У Києві 22 жовтня повністю перекрили Південний міст REUTERS/Alina Smutko
Південний міст в Києві. Фото: REUTERS/Alina Smutko

У Києві у четвер, 22 жовтня, повністю перекрили рух Південним мостом. Раніше не можна було проїхати з правого на лівий берег. Перекриття зумовлене безпековою ситуацією.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації, передає Новини.LIVE.

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Південний міст у Києві перекрито

"У зв'язку з безпековою ситуацією, рух транспорту Південним мостом тимчасово перекрито в обох напрямках", — йдеться у повідомленні.

Наразі терміни відновлення руху Південним мостом у Києві невідомі.

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Допис КМВА. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 22 жовтня російські окупанти здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Внаслідок обстрілу в столиці частково обмежували рух Південним мостом, а також зафіксували пошкодження інфраструктури метрополітену.

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Під ударом противника було шість районів Києва. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще 22 отримали поранення. Атака спричинила пожежі та значні руйнування.

Зокрема, у Печерському районі пошкоджено будівлю медичного закладу, в якій вибито вікна. Також постраждав автомобіль, який був припаркований поруч.

Київ міст транспорт обстріли безпека
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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