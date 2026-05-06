В Киеве последний звонок прозвучит 29 мая
В школах Киева учебный год завершится в конце мая, однако образовательный процесс будет продолжаться и в июне. Основной акцент сделают на наверстывании знаний, психологической поддержке и практических навыках учащихся.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает Новини.LIVE.
Последний звонок в столице прозвучит 29 мая. Уже с июня учебные заведения перейдут в формат дополнительных занятий и программ поддержки.
Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский отметил, что учебный год был сложным из-за энергетического кризиса и обстрелов, однако школы смогли адаптироваться.
"В этом году, несмотря на энергетический кризис из-за вражеских обстрелов, вынужденные каникулы и изменение форматов обучения, школы адаптировались к условиям и продолжили обучение. Следующий этап — помочь ученикам наверстать образовательные потери", — подчеркнул он.
Для учеников 11-х классов в мае возможен переход на индивидуально-групповое обучение, чтобы лучше подготовиться к поступлению и систематизировать знания.
В июне школы организуют компенсаторные занятия для наверстывания материала, психологическую поддержку, а также практические курсы — в частности "Защита Украины", тактическую медицину, минную безопасность, гражданскую защиту и цифровую грамотность.
Кроме того, для детей будут работать языковые клубы, летние образовательные студии, творческие мастер-классы и STEM-активности.
Также определен график выдачи документов об образовании:
- начальная школа — с 1 по 5 июня,
- базовое среднее образование — с 8 до 12 июня,
- полное общее среднее образование — с 19 по 26 июня.
