В Киеве последний звонок прозвучит 29 мая

Школьники на линейке. Фото: Днепровская РГА

В школах Киева учебный год завершится в конце мая, однако образовательный процесс будет продолжаться и в июне. Основной акцент сделают на наверстывании знаний, психологической поддержке и практических навыках учащихся.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает Новини.LIVE.

Учебный год в Киеве завершается 29 мая

Последний звонок в столице прозвучит 29 мая. Уже с июня учебные заведения перейдут в формат дополнительных занятий и программ поддержки.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский отметил, что учебный год был сложным из-за энергетического кризиса и обстрелов, однако школы смогли адаптироваться.

"В этом году, несмотря на энергетический кризис из-за вражеских обстрелов, вынужденные каникулы и изменение форматов обучения, школы адаптировались к условиям и продолжили обучение. Следующий этап — помочь ученикам наверстать образовательные потери", — подчеркнул он.

Читайте также:

Для учеников 11-х классов в мае возможен переход на индивидуально-групповое обучение, чтобы лучше подготовиться к поступлению и систематизировать знания.

В июне школы организуют компенсаторные занятия для наверстывания материала, психологическую поддержку, а также практические курсы — в частности "Защита Украины", тактическую медицину, минную безопасность, гражданскую защиту и цифровую грамотность.

Кроме того, для детей будут работать языковые клубы, летние образовательные студии, творческие мастер-классы и STEM-активности.

Также определен график выдачи документов об образовании:

начальная школа — с 1 по 5 июня,

базовое среднее образование — с 8 до 12 июня,

полное общее среднее образование — с 19 по 26 июня.

Как писали Новини.LIVE, правительство призвало киевские власти срочно ускорить подготовку к отопительному сезону, до которого осталось около семи месяцев. В случае отсутствия результатов после 10 мая эффективность управления столицей могут оценивать отдельно.

Глава Святошинской районной государственной администрации Георгий Зантарая сообщил, что стоимость одного противорадиационного укрытия в столице составляет около 120 млн грн и оно рассчитано на около 1200 человек. По его словам, в Святошинском районе уже завершили строительство трех таких укрытий, еще три планируют сдать в эксплуатацию до конца года.