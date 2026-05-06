У Києві останній дзвоник пролунає 29 травня

Школярі на лінійці. Фото: Дніпровська РДА

У школах Києва навчальний рік завершиться наприкінці травня, однак освітній процес триватиме і в червні. Основний акцент зроблять на надолуженні знань, психологічній підтримці та практичних навичках учнів.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Навчальний рік у Києві завершується 29 травня

Останній дзвоник у столиці пролунає 29 травня. Вже з червня заклади освіти перейдуть у формат додаткових занять і програм підтримки.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зазначив, що навчальний рік був складним через енергетичну кризу та обстріли, однак школи змогли адаптуватися.

"Цьогоріч попри енергетичну кризу через ворожі обстріли, вимушені канікули та зміну форматів навчання, школи адаптувалися до умов і продовжили навчання. Наступний етап — допомогти учням надолужити освітні втрати", — наголосив він.

Для учнів 11-х класів у травні можливий перехід на індивідуально-групове навчання, щоб краще підготуватися до вступу та систематизувати знання.

У червні школи організують компенсаторні заняття для надолуження матеріалу, психологічну підтримку, а також практичні курси — зокрема "Захист України", тактичну медицину, мінну безпеку, цивільний захист і цифрову грамотність.

Крім того, для дітей працюватимуть мовні клуби, літні освітні студії, творчі майстер-класи та STEM-активності.

Також визначено графік видачі документів про освіту:

початкова школа — з 1 до 5 червня,

базова середня освіта — з 8 до 12 червня,

повна загальна середня освіта — з 19 до 26 червня.

