В Киеве образовалась огромная воронка — видео

В Киеве посреди дороги образовалась огромная воронка — видео
В среду, 10 декабря, в Киеве на Подоле посреди дороги образовалась огромная воронка. Вследствие этого ограничено движение транспорта.
Об этом информирует корреспондентка "Київ 24".
В Киеве образовалась огромная воронка — какова причина
В столице на Подоле посреди дороги образовалась огромная воронка. Из-за этого сейчас ограничено движение.
Специальные службы прибыли на место и выясняют все обстоятельства аварии. Сейчас неизвестно, произошел прорыв трубы, или возможно какая-то другая причина.
На данном участке дороги работает регулировщик. Движение для машин двумя полосами — ограничено. Образовались пробки.
Недавно депутат Киевсовета заявил, что уровень контроля технического состояния столичного метро вызывает беспокойство.
Ранее эксперт предупреждал, что аварии в киевском метро могут снова повториться.
Читайте Новини.LIVE!