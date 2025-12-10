В Киеве образовалась огромная воронка — видео

Воронка, образовавшаяся в Киеве 10 декабря 2025 года. Фото: кадр из видео

В среду, 10 декабря, в Киеве на Подоле посреди дороги образовалась огромная воронка. Вследствие этого ограничено движение транспорта.

В Киеве образовалась огромная воронка — какова причина

Специальные службы прибыли на место и выясняют все обстоятельства аварии. Сейчас неизвестно, произошел прорыв трубы, или возможно какая-то другая причина.

На данном участке дороги работает регулировщик. Движение для машин двумя полосами — ограничено. Образовались пробки.

