Україна
В Киеве посреди дороги образовалась огромная воронка — видео

В Киеве посреди дороги образовалась огромная воронка — видео

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 11:27
В Киеве образовалась огромная воронка — видео
Воронка, образовавшаяся в Киеве 10 декабря 2025 года. Фото: кадр из видео

В среду, 10 декабря, в Киеве на Подоле посреди дороги образовалась огромная воронка. Вследствие этого ограничено движение транспорта.

Об этом информирует корреспондентка "Київ 24".

Читайте также:

В Киеве образовалась огромная воронка — какова причина

В столице на Подоле посреди дороги образовалась огромная воронка. Из-за этого сейчас ограничено движение.

Специальные службы прибыли на место и выясняют все обстоятельства аварии. Сейчас неизвестно, произошел прорыв трубы, или возможно какая-то другая причина.

На данном участке дороги работает регулировщик. Движение для машин двумя полосами — ограничено. Образовались пробки.

Недавно депутат Киевсовета заявил, что уровень контроля технического состояния столичного метро вызывает беспокойство.

Ранее эксперт предупреждал, что аварии в киевском метро могут снова повториться.

Киев ремонт авария дороги столица
Автор:
Автор:
Евтушенко Алина
