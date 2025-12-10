Відео
Головна Київ У Києві посеред дороги утворилася величезна вирва — відео

У Києві посеред дороги утворилася величезна вирва — відео

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 11:27
У Києві утворилася величезна вирва — відео
Вирва, що утворилася у Києві 10 грудня 2025 року. Фото: кадр з відео

У середу, 10 грудня, у Києві на Подолі посеред дороги утворилася величезна вирва. Внаслідок цього обмежено рух транспорту.

Про це інформує кореспондентка "Київ 24".

У Києві утворилася величезна вирва — яка причина

У столиці на Подолі посеред дороги утворилася величезна вирва. Через це наразі обмежено рух.

Спеціальні служби прибули на місце і з'ясовують усі обставини аварії. Нині невідомо, чи стався прорив труби, чи можливо якась інша причина.

На даній ділянці дороги працює регулювальник. Рух для машин двома смугами — обмежено. Утворилися затори.

Нещодавно депутат Київради заявив, що рівень контролю технічного стану столичного метро викликає занепокоєння.

Раніше експерт попереджав, що аварії в київському метро можуть знову повторитися.

Київ ремонт аварія дороги столиця
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
