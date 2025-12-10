У Києві утворилася величезна вирва — відео

Вирва, що утворилася у Києві 10 грудня 2025 року. Фото: кадр з відео

У середу, 10 грудня, у Києві на Подолі посеред дороги утворилася величезна вирва. Внаслідок цього обмежено рух транспорту.

Про це інформує кореспондентка "Київ 24".

У Києві утворилася величезна вирва — яка причина

У столиці на Подолі посеред дороги утворилася величезна вирва. Через це наразі обмежено рух.

Спеціальні служби прибули на місце і з'ясовують усі обставини аварії. Нині невідомо, чи стався прорив труби, чи можливо якась інша причина.

На даній ділянці дороги працює регулювальник. Рух для машин двома смугами — обмежено. Утворилися затори.

