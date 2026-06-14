Миллиарды на дороги без безопасности: в Киеве создают условия для ДТП
Соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко раскритиковал дороги в столице. По его словам, в городе строят "взлетные полосы", на которых водителям хочется разгоняться.
Об этом эксклюзивно Александр Гречко рассказал в эфире "Київського часу".
Дороги в Киеве
"Город строит такие автобаны посреди города, где ходят люди, пешеходы. Ну какой человек будет ехать 50 километров в час?" — говорит Гречко.
По его словам, создаются все условия, чтобы человеку хотелось ехать быстрее. Эксперт подчеркнул, что город тратит миллиарды, чтобы делать "взлетные полосы" посреди столицы, в результате чего происходят ДТП,
Гречко также раскритиковал отсутствие публичных комментариев мэра Виталия Кличко после смертельного ДТП в Киеве.
Как писали Новини.LIVE, 5 июня в Соломенском районе Киева водитель въехал в подземный переход, в результате чего погибли четыре человека — воспитательница, мальчик и двое полицейских.
Водитель Mercedes-Benz ехал со скоростью примерно 150 километров в час. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.