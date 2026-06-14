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Главная Киев Миллиарды на дороги без безопасности: в Киеве создают условия для ДТП

Миллиарды на дороги без безопасности: в Киеве создают условия для ДТП

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 22:35
Миллиарды на дороги без безопасности: в Киеве создают условия для ДТП
Автомобили в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко раскритиковал дороги в столице. По его словам, в городе строят "взлетные полосы",  на которых водителям хочется разгоняться.

Об этом эксклюзивно Александр Гречко рассказал в эфире "Київського часу".

Дороги в Киеве

"Город строит такие автобаны посреди города, где ходят люди, пешеходы. Ну какой человек будет ехать 50 километров в час?" — говорит Гречко.

По его словам, создаются все условия, чтобы человеку хотелось ехать быстрее. Эксперт подчеркнул, что город тратит миллиарды, чтобы делать "взлетные полосы" посреди столицы, в результате чего происходят ДТП,

Гречко также раскритиковал отсутствие публичных комментариев мэра Виталия Кличко после смертельного ДТП в Киеве.

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Как писали Новини.LIVE, 5 июня в Соломенском районе Киева водитель въехал в подземный переход, в результате чего погибли четыре человека — воспитательница, мальчик и двое полицейских.

Водитель Mercedes-Benz ехал со скоростью примерно 150 километров в час. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

ДТП Киев дороги
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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