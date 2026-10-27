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Главная Киев В Киеве раздались громкие взрывы: РФ вновь нанесла удар баллистическими ракетами

В Киеве раздались громкие взрывы: РФ вновь нанесла удар баллистическими ракетами

Ua ru
27 октября 2026 03:35
Взрывы в Киеве 27 октября: причиной стала баллистика УНІАН
Срочная новость

В Киеве прогремели взрывы буквально сейчас, в ночь на 27 октября. Российские оккупанты в очередной раз запустили по столице баллистические ракеты после того, как несколькими часами ранее также нанесли ракетный удар по городу.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Киеве в ночь на 27 октября

«Внимание! В Киеве объявлена новая угроза — массированная угроза со стороны дронов! Просим всех срочно направиться в укрытия гражданской защиты!», — говорилось в сообщении в 03:25.

Сигнал распространился и в других областях. Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического оружия, после чего зафиксировали пуски ракет в направлении Киева.

Уже в 03:30 в городе раздалась громкая серия взрывов, а военные предупредили о повторных пусках баллистических ракет по Киеву.

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Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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