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В Киеве прогремели взрывы буквально сейчас, в ночь на 27 октября. Российские оккупанты в очередной раз запустили по столице баллистические ракеты после того, как несколькими часами ранее также нанесли ракетный удар по городу.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Киеве в ночь на 27 октября

«Внимание! В Киеве объявлена новая угроза — массированная угроза со стороны дронов! Просим всех срочно направиться в укрытия гражданской защиты!», — говорилось в сообщении в 03:25.

Сигнал распространился и в других областях. Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического оружия, после чего зафиксировали пуски ракет в направлении Киева.

Уже в 03:30 в городе раздалась громкая серия взрывов, а военные предупредили о повторных пусках баллистических ракет по Киеву.

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