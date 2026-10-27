У Києві пролунали гучні вибухи: РФ знову вдарила балістикою
Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 27 жовтня. Російські окупанти вчергове запустили по столиці балістичні ракети після того, як кілька годин раніше теж вдарили по місту ракетами.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Києві в ніч проти 27 жовтня
"Увага! У Києві оголошена нова загроза – масована дронова загроза!Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", — йшлося у повідомленні о 03:25.
Сигнал розповсюдився і в інших областях. Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики, після чого зафіксували пуски ракет в напрямку Києва.
Вже о 03:30 у місті пролунала гучна серія вибухів, а військові попередили про повторні пуски балістики на Київ. Через п'ять хвилин знову було чути вибухи та фіксувалися нові пуски ракет.
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