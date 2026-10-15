В Киеве устанавливают первое мобильное укрытие на Берестейском проспекте

В Киеве устанавливают первое мобильное укрытие возле остановки транспорта
В Киеве устанавливают первое мобильное укрытие рядом с остановкой общественного транспорта. Сооружение монтируют на Берестейском проспекте возле остановки "Парк имени Ивана Багряного", через которую курсируют троллейбусы № 4, 5 и 7. В настоящее время работы на объекте еще продолжаются.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова с места событий.
Когда навес у остановки будет готов
Рабочие продолжают монтаж металлических конструкций. По их словам, для завершения обустройства понадобится ещё несколько дней. После этого пассажиры смогут пользоваться укрытием во время воздушных тревог.
По данным Киевской городской государственной администрации, сооружение было приобретено и устанавливается на средства меценатов, к которым обратился мэр Виталий Кличко.
Внутри укрытия предусмотрено до 10 сидячих мест и место для кресла на колесах. Конструкция имеет два входа с тамбурами, металлические двери и защитные блоки у каждого входа. Сооружение также приспособлено для нужд маломобильных групп населения.
Почему в Киеве устанавливают мобильные укрытия
На этой неделе Киевская городская прокуратура сообщила об иске к КГГА и Киевсовету из-за отсутствия наземных мобильных укрытий быстрого развертывания. Прокуроры требуют признать бездействие городских властей противоправным и обязать их безотлагательно установить такие сооружения, в частности возле остановок общественного транспорта, в парках и скверах.
Виталий Кличко ранее обещал установить встолице 50 укрытий, хотя, по приведенным данным, потребность города составляет 620 сооружений. В то же время в 2026 году планируется приобрести и установить лишь 14 мобильных укрытий. По информации городских властей, процедура закупки в настоящее время продолжается.
Ранее Новини.LIVE писали, что в Киевской городской военной администрации объяснили отсутствие мобильных укрытий в столице. Ранее городские власти заявляли о юридических препятствиях для установки таких сооружений и использования на это бюджетных средств.
Также Новини.LIVE сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко во время выступления в Верховной Раде насчет подготовки города к зиме заявил о почти 50 попаданиях российских ракет и беспилотников по объектам ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 с начала 2026 года. По его словам, эти атаки затрудняют подготовку столицы к отопительному сезону и создают риски для стабильной работы городской инфраструктуры.