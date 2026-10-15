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Главная Киев В Киеве устанавливают первое мобильное укрытие возле остановки транспорта

В Киеве устанавливают первое мобильное укрытие возле остановки транспорта

Ua ru
15 октября 2026 14:59
Репортаж
В Киеве устанавливают первое мобильное укрытие на Берестейском проспекте
Обустройство мобильного укрытия в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве устанавливают первое мобильное укрытие рядом с остановкой общественного транспорта. Сооружение монтируют на Берестейском проспекте возле остановки "Парк имени Ивана Багряного", через которую курсируют троллейбусы № 4, 5 и 7. В настоящее время работы на объекте еще продолжаются.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова с места событий.

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Когда навес у остановки будет готов

Рабочие продолжают монтаж металлических конструкций. По их словам, для завершения обустройства понадобится ещё несколько дней. После этого пассажиры смогут пользоваться укрытием во время воздушных тревог.

В Киеве устанавливают первое мобильное укрытие возле остановки транспорта - фото 1
Мобильное укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

По данным Киевской городской государственной администрации, сооружение было приобретено и устанавливается на средства меценатов, к которым обратился мэр Виталий Кличко.

В Киеве устанавливают первое мобильное укрытие возле остановки транспорта - фото 2
Рабочие устанавливают наземное мобильное укрытие. Фото: Новини.LIVE

Внутри укрытия предусмотрено до 10 сидячих мест и место для кресла на колесах. Конструкция имеет два входа с тамбурами, металлические двери и защитные блоки у каждого входа. Сооружение также приспособлено для нужд маломобильных групп населения.

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Почему в Киеве устанавливают мобильные укрытия

На этой неделе Киевская городская прокуратура сообщила об иске к КГГА и Киевсовету из-за отсутствия наземных мобильных укрытий быстрого развертывания. Прокуроры требуют признать бездействие городских властей противоправным и обязать их безотлагательно установить такие сооружения, в частности возле остановок общественного транспорта, в парках и скверах.

В Киеве устанавливают первое мобильное укрытие возле остановки транспорта - фото 3
Внутренний вид мобильного укрытия. Фото: Новини.LIVE
В Киеве устанавливают первое мобильное укрытие возле остановки транспорта - фото 4
Рабочий обустраивает мобильное укрытие. Фото: Новини.LIVE

Виталий Кличко ранее обещал установить встолице 50 укрытий, хотя, по приведенным данным, потребность города составляет 620 сооружений. В то же время в 2026 году планируется приобрести и установить лишь 14 мобильных укрытий. По информации городских властей, процедура закупки в настоящее время продолжается.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Киевской городской военной администрации объяснили отсутствие мобильных укрытий в столице. Ранее городские власти заявляли о юридических препятствиях для установки таких сооружений и использования на это бюджетных средств.

Также Новини.LIVE сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко во время выступления в Верховной Раде насчет подготовки города к зиме заявил о почти 50 попаданиях российских ракет и беспилотников по объектам ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 с начала 2026 года. По его словам, эти атаки затрудняют подготовку столицы к отопительному сезону и создают риски для стабильной работы городской инфраструктуры.

Виталий Кличко Киев КГГА укрытия атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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