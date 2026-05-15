У Києві вже понад 20 загиблих через удар РФ: серед них троє дітей

Зруйнований будинок у Києві. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

У Києві внаслідок атаки РФ в ніч проти 14 травня кількість загиблих знову зросла. Наразі відомо, що ворог забрав життя більше 20 дітей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт ДСНС України.

Кількість загиблих у Києві зросла

Зазначимо, що росіяни в ніч проти 14 травня атакували Київ дронами та ракетами. Внаслідок ударів у Дарницькому районі було зруйновано частину житлової багатоповерхівки.

За даними ДСНС, станом на 01:36 число жертв в Києві збільшилось до 21 особи. Серед них є діти.

"Кількість жертв російської атаки на Київ зросла до 21 людини — серед загиблих троє дітей. У Дарницькому районі столиці рятувальники продовжують безперервно розбирати завали зруйнованого будинку та шукати людей", — йдеться у повідомленні.

Також рятувальники додали, що інформація щодо постраждалих та жертв оновлюється.

Пост ДСНС про збільшення кількість жертв у Києві. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський інформував, що росіяни влучили ракетою Х-101, яка фактично знищила під'їзд з першого по дев'ятий поверх. Через це під завалами опинилися люди.

Також ми писали, що у Києві внаслідок удару РФ зруйнований бізнес-центр. Збитки оцінюють у мільйони доларів.