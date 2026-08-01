В Киеве во время повторного удара РФ погиб 22-летний патрульный

Патрульный Егор Терехин, погибший в результате нападения РФ на Киев 1 августа 2026 года. Фото: Патрульная полиция

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В субботу, 1 августа, 22-летний патрульный полицейский Егор Терехин погиб во время повторного российского удара по Киеву. В момент атаки он спешил оказать помощь пострадавшим от обстрела. В полиции и МВД подчеркнули, что правоохранитель до последнего выполнял свой служебный долг.

Об этом сообщили министр внутренних дел Украины Иван Выговский и Патрульная полиция Киева, передает Новини.LIVE.

В Киеве погиб патрульный во время спасения людей

Во время ночной российской атаки на Киев Егор Терехин вместе с напарником работал на месте вражеского обстрела и помогал пострадавшим. Когда российские войска нанесли повторный удар по той же локации, полицейский получил смертельные ранения.

Глава МВД Иван Выговский сообщил, что Егору было всего 22 года. Он поступил на службу в полицию год назад, а патрулировать столицу начал более месяца назад.

"Во время повторного удара погиб патрульный полицейский Егор Терехин — ему было всего 22 года. Всего год назад он поступил на службу в полицию, чуть больше месяца назад начал патрулировать столицу. В момент ракетного удара он бежал оказывать первую помощь пострадавшим, спасать раненых", — отметил Выговский.

Скриншот сообщения Выговского/Facebook

В Патрульной полиции Киева добавили, что Егор Терехин добросовестно выполнял служебные обязанности, был надежным напарником и всегда приходил на помощь людям. Правоохранители подчеркнули, что он остался верным присяге до последнего мгновения жизни.

"Службу в патрульной полиции Киева Егор начал в 2025 году. Он был предан Присяге, добросовестно выполнял служебные обязанности, оставался надежным напарником и человеком, который всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался. Таким он остался до последнего мгновения своей жизни. Спасая других, он отдал самое дорогое — собственную жизнь. Ему навсегда 22. У него остались мама и 9-летний брат", — сообщили в Патрульной полиции Киева.

Егор Терехин стал одним из девяти погибших в результате ночной российской атаки на Киев.

Скриншот сообщения Патрульной полиции/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что во время массированной атаки РФ в ночь на 1 августа в Киеве было повреждено здание посольства Литвы. Среди сотрудников дипломатического учреждения пострадавших нет, а Украина готова оказать всю необходимую помощь. В МИД подчеркнули, что российские удары грубо нарушают международное право, и призвали усилить украинскую ПВО.

Новини.LIVE также писали, что в результате ночной атаки РФ на Киев был поврежден гипермаркет "Велмарт" на Березняках. В результате обстрела частично разрушены фасад, крыша и перекрытие второго этажа, а также повреждены товары и терминалы "ПриватБанка".

Новини.LIVE сообщали, что после удара РФ по Киеву 1 августа, в результате которого погибли по меньшей мере девять человек и ещё 30 пострадали, в ГСЧС призвали не выходить из укрытия сразу после отбоя воздушной тревоги из-за риска повторных российских ударов. Спасатели рекомендуют ещё некоторое время оставаться в укрытии, особенно ночью, если нет крайней необходимости выходить.