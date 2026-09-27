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Главная Киев В Киеве зафиксировали попадание в учебное заведение после атаки РФ

В Киеве зафиксировали попадание в учебное заведение после атаки РФ

Ua ru
27 сентября 2026 13:22
В Киеве зафиксировали попадание в школу во время атаки РФ
Спасатель устраняет последствия нападения России на учебное заведение в Киеве. Фото: ГСЧС

В Киеве в результате российского удара в Шевченковском районе пострадали четверо человек, в том числе двое детей. В то же время в Соломенском районе зафиксировали попадание в одно из учебных заведений. Жертв и пострадавших там нет.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки РФ на Киев

В Шевченковском районе в результате российской атаки пострадали четыре человека, среди них двое детей. Информации о разрушениях пока нет.

В Соломенском районе в результате попадания в одно из учебных заведений возник пожар. Его оперативно ликвидировали. По предварительным данным, люди не пострадали.

У Києві зафіксували влучання в заклад освіти після атаки РФ - фото 1
Школа, повреждённая в результате российского удара. Фото: ГСЧС
У Києві зафіксували влучання в заклад освіти після атаки РФ - фото 2
Последствия атаки РФ на школу в Киеве. Фото: ГСЧС

Во время предыдущего российского удара в Соломенском районе было зафиксировано попадание в нежилое здание. При тушении пожара спасатели обнаружили тело мужчины.

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По другому адресу российский беспилотник попал в одноэтажное здание СТО. Из-за этого возник пожар, однако спасателям удалось не допустить распространения огня на расположенное рядом заведение общественного питания.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что ночью 27 сентября российские военные атаковали Киев. В Соломенском районе беспилотник попал в складское здание, после чего возник пожар. На место прибыли экстренные службы.

Также Новини.LIVE писал, что в результате российского удара по бизнес-центру в Соломенском районе 25 сентября погибла 29-летняя журналистка Мария Ивженко. Всего в результате атаки погибли четыре человека, еще как минимум десять получили ранения.

Киев школа разрушения пострадавшие атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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