У Києві зафіксували влучання у школу під час атаки РФ

Рятувальник ліквідує наслідки атаки Росії на заклад освіти в Києві. Фото: ДСНС

У Києві внаслідок російського удару в Шевченківському районі постраждали четверо людей, серед них двоє дітей. Водночас у Солом’янському районі зафіксували влучання в один із закладів освіти. Жертв і постраждалих там немає.

Про це повідомили в ДСНС, інформує Новини.LIVE.

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Наслідки атаки РФ на Київ

У Шевченківському районі внаслідок російської атаки постраждали четверо людей, серед них двоє дітей. Інформації зодо руйнувань наразі немає.

У Солом’янському районі внаслідок влучання в один із закладів освіти виникла пожежа. Її оперативно ліквідували. За попередніми даними, люди не постраждали.

Пошкоджена внаслідок російського удару школа. Фото: ДСНС

Наслідки атаки РФ на школу в Києві. Фото: Дснс

Під час попереднього російського удару в Солом’янському районі було зафіксовано влучання в нежитлову будівлю. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.

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За іншою адресою російський безпілотник влучив в одноповерхову будівлю СТО. Через це виникла пожежа, однак рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на розташований поруч заклад громадського харчування.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що вночі 27 вересня російські військові атакували Київ. У Солом’янському районі безпілотник влучив у складську будівлю, після чого виникла пожежа. На місце прибули екстрені служби.

Також Новини.LIVE писав, що внаслідок російського удару по бізнес-центру в Солом’янському районі 25 вересня загинула 29-річна журналістка Марія Ївженко. Загалом через атаку загинули четверо людей, ще щонайменше десятеро дістали поранення.