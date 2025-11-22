Видео
Україна
Видео

В Киеве затягивают помощь пострадавшим от атак, — эксперт

В Киеве затягивают помощь пострадавшим от атак, — эксперт

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 17:20
обновлено: 17:37
Помощь киевлянам, пострадавшим от атак — власть затягивает процесс
Поврежденный в результате обстрелов Киева дом. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Киевская власть затягивает помощь горожанам, пострадавшим от российских атак. От них требуют странный перечень документов.

Об этом заявил член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук в эфире "Київського часу".

Помощь киевлянам, пострадавшим от атак РФ

Гарбарук рассказал, что после попадания ракеты в его дом все проблемы жителей легли исключительно на их плечи. По его словам, перечень документов, необходимых для получения помощи, очень странный, ведь от киевлян требуют справки о доходах и другие бумаги.

"Я просто думаю: они хотят помочь людям или проводят финансовый мониторинг? То, что есть публично в обсуждениях, — одна ситуация, на самом деле ситуация впечатляющая", — сказал эксперт.

Он отметил, что местные власти не беспокоятся о Киеве, не строят линии охраны и мобильные группы, хотя атаки на столицу продолжаются регулярно. Также Гарбарук напомнил о потенциальных угрозах мостам и Киевской плотине, которые можно предвидеть.

"Это заробитчанство на уровне киевской власти и страны в целом уже поперек горла стоит. Мы должны стратегически думать и переводить страну на военные рельсы, на которых придется жить минимум 10-12 лет, а может и больше", — сказал член "Экономического дискуссионного клуба".

Напомним, Киев за два месяца должен потратить 46 млрд гривен. Именно такая сумма пока осталась в бюджете города.

Также Тимур Ткаченко сообщил, что у Кличко годами не занимались ВПО. За дело возьмутся волонтеры.

Виталий Кличко Киев обстрелы жилье помощь война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
