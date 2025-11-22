Допомога киянам, які постраждали від атак — влада затягує процес

Пошкоджений внаслідок обстрілів Києва будинок. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Київська влада затягує допомогу містянам, постраждалим від російських атак. Від них вимагають дивний перелік документів.

Про це заявив член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук в ефірі "Київського часу".

Допомога киянам, які постраждали від атак РФ

Гарбарук розповів, що після влучання ракети в його будинок усі проблеми мешканців впали винятково на їхні плечі. За його словами, перелік документів, необхідних для отримання допомоги, дуже дивний, адже від киян вимагають довідки про доходи та інші папери.

"Я просто думаю: вони хочуть допомогти людям чи проводять фінансовий моніторинг? Те, що є публічно в обговореннях, — одна ситуація, насправді ситуація вражаюча", — сказав експерт.

Він зазначив, що місцева влада не турбується про Київ, не будує лінії охорони та мобільні групи, хоча атаки на столицю тривають регулярно. Також Гарбарук нагадав про потенційні загрози мостам і Київській греблі, які можна передбачити.

"Це заробітчанство на рівні київської влади та країни в цілому вже поперек горла стоїть. Ми маємо стратегічно думати і переводити країну на військові рейки, на яких доведеться жити мінімум 10-12 років, а може і більше", — сказав член "Економічного дискусійного клубу".

Нагадаємо, Київ за два місяці має витратити 46 млрд гривень. Саме така сума наразі залишилась у бюджеті міста.

Також Тимур Ткаченко повідомив, що у Кличка роками не займалися ВПО. За справу візьмуться волонтери.