Сколько средств осталось в бюджете Киева по состоянию на 1 ноября 2025 года

Виталий Кличко. Фото: КГГА

За последние два месяца 2025 года Киевсовет должен потратить 46 млрд гривен. Именно такая сумма пока осталась в бюджете города.

Об этом стало известно из справки о кассовых расходах бюджетных учреждений в 2025 году на сайте Киевсовета.

Сколько денег уже потратили

В справке отмечается, что по состоянию на 1 ноября 2025 года потрачено 73 млрд гривен.









А в бюджете столицы на 2025 год заложено 119 млрд гривен. Таким образом неиспользованными остаются еще 46 млрд.

Решение Киевсовета о бюджете на 2025 год. Фото: скриншот

В прошлом году Киев не использовал 14 млрд гривен.

Напомним, 20 августа Верховная Рада приняла изменения в бюджет на 2025 год. Таким образом дополнительные расходы сбалансировали за счет сокращения других невоенных расходов на 36,7 млрд грн, а также перенаправили зачисления 8 млрд гривен налога на прибыль банков из бюджета Киева в общий фонд государственного бюджета.

Тогда мэр столицы Виталий Кличко возмутился таким решением.

Впоследствии депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что в проекте бюджета столицы на 2026 год предусмотрены сомнительные расходы.

Также недавно стало известно, что Киевсовет блокирует распределение части средств из городского бюджета на Силы обороны.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко призвал Кличко выделить больше средств на оборону.