Україна
Новости
Главная Киев Ближние пещеры Киево-Печерской лавры открыты для посетителей

Ближние пещеры Киево-Печерской лавры открыты для посетителей

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 18:08
Ближние пещеры Киево-Печерской лавры открыты — как посетить
Большая колокольня Киево-Печерской лавры. Фото: УНИАН

В Киево-Печерской лавре 24 февраля состоялось открытие Ближних пещер, во время которого Митрополит Киевский и всей Украины Эпифаний провел Молитву за Украину в Крестовоздвиженском храме. Каждый желающий может посетить их с 25 февраля.

Об этом сообщает "Укринформ", передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Открытие Ближних пещер в Киево-Печерской лавре

Блаженнейший Эпифаний подчеркнул, что монашеская община украинской Лавры теперь получает полную опеку над святынями пещер.

По его словам, молитва и начало нового этапа жизни Киевской лавры символизируют решимость последовательно отстаивать историческую справедливость для Украины.

У Києво-Печерській лаврі відкрили Ближні печери
Открытие Ближних пещер. Фото: "Укринформ"

"Мы уверенно движемся к полноценному восстановлению этого священного места именно как духовного центра православной украинской церкви. Символично, что этот важный исторический момент сочетается с нашей молитвой о победе правды и утверждении справедливого и благословенного Богом мира именно тогда, когда мы вспоминаем четвертую годовщину украинского сопротивления российской полномасштабной агрессии и двенадцатую годовщину с начала сопротивления российским оккупантам, которые вторглись на нашу мирную землю", — отметил он.

Событие посетила также вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины — министр культуры Татьяна Бережная. Она отметила восстановление исторического маршрута и политику страны в восстановлении духовной традиции.

Києво-Печерська лавра
Молитва за Украину. Фото: "Укринформ"

"Мы открываем именно тот маршрут, который был традиционный во времена Петра Могилы и Ивана Мазепы. Мы движемся историческим путем украинского паломничества. И открытие этих пещер именно в День молитвы является чрезвычайно символичным. И это последовательные шаги государства, Министерства культуры вместе с Православной церковью Украины. Недавно мы также передали в безвозмездное пользование ПЦУ два корпуса Лавры. Это свидетельствует о продолжении духовной традиции Православной церкви Украины в этом месте, которое является чрезвычайно важным для истории и государственности Украины", — заявила она.

Відкриття Ближних печер у Києво-Печерській лаврі
Посетители Киево-Печерской лавры. Фото: "Укринформ"

Как посетить Ближние пещеры

Пещеры открыты для посетителей 25 февраля. С 09:00 до 11:00 верующие смогут бесплатно осмотреть святыни под сопровождением представителей ПЦУ, а после 12:00 экскурсии для туристических групп будут проводиться с гидом.

Киево-Печерская лавра — последние новости

Владыка Авраамий заявил, что Киево-Печерская лавра может быть пристанищем для многих воинов, которым некуда вернуться.

А в январе российский обстрел повредил объекты Киево-Печерской лавры. Взрывной волной выбило часть окон и дверей, а также повреждены фрагменты штукатурной отделки.

Кроме того, в прошлом году на территории лавры упал крест с купола храма.

Недавно владыка Авраамий дал большое интервью для Новини.LIVE, в котором рассказал о жизни монастыря во время войны, роли духовности в сложные времена и поддержке верующих в борьбе за победу.

Киев украинцы церковь Киево-Печерская лавра Митрополит Эпифаний пещера
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
