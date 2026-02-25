У Києво-Печерській лаврі відкрили Ближні печери — як це було

Велика дзвіниця Києво-Печерської лаври. Фото: УНІАН

У Києво-Печерській лаврі 24 лютого відкрили Ближні печери. Там також відбулася Молитва за Україну, яку звершив Митрополит Київський та всієї України Епіфаній в Хрестовоздвиженському храмі.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Новини.LIVE.

Відкриття Ближніх печер у Києво-Печерській лаврі

Блаженніший Епіфаній наголосив, що чернеча спільнота української Лаври тепер отримує повну опіку над святинями печер.

За його словами, молитва та початок нового етапу життя Київської лаври символізують рішучість послідовно відстоювати історичну справедливість для України.

Відкриття Ближніх печер. Фото: "Укрінформ"

"Ми впевнено рухаємося до повноцінного відновлення цього священного місця саме як духовного осередку православної української церкви. Символічно, що цей важливий історичний момент поєднується з нашою молитвою про перемогу правди й утвердження справедливого й благословенного Богом миру саме тоді, коли ми згадуємо четверту річницю українського спротиву російській повномасштабній агресії та дванадцяту річницю від початку опору російським окупантам, що вдерлися на нашу мирну землю", — зазначив він.

Подію відвідала також віцепремʼєр-міністерка з гуманітарної політики України — міністерка культури Тетяна Бережна. Вона наголосила на відновленні історичного маршруту та політиці країни у відновленні духовної традиції.

Молитва за Україну. Фото: "Укрінформ"

"Ми відкриваємо саме той маршрут, який був традиційний у часи Петра Могили та Івана Мазепи. Ми рухаємося історичним шляхом українського паломництва. І відкриття цих печер саме в День молитви є надзвичайно символічним. І це послідовні кроки держави, Міністерства культури разом із Православною церквою України. Нещодавно ми також передали в безоплатне користування ПЦУ два корпуси Лаври. Це свідчить про продовження духовної традиції Православної церкви України в цьому місці, яке є надзвичайно важливим для історії та державності України", — заявила вона.

Відвідувачі Києво-Печерської лаври. Фото: "Укрінформ"

Як відвідати Ближні печери

Печери відкрито для відвідувачів 25 лютого. З 09:00 до 11:00 віряни зможуть безкоштовно оглянути святині під супроводом представників ПЦУ, а після 12:00 екскурсії для туристичних груп проводитимуться з гідом.

Києво-Печерська лавра — останні новини

Владика Авраамій заявив, що Києво-Печерська лавра може бути прихистком для багатьох воїнів, які не мають куди повернутися.

А у січні російський обстріл пошкодив обʼєкти Києво-Печерської лаври. Вибуховою хвилею вибито частину вікон і дверей, а також пошкоджено фрагменти штукатурного оздоблення.

Крім того, минулого року на території лаври впав хрест з купола храму.

Нещодавно владика Авраамій дав велике інтервʼю для Новини.LIVE, в якому розповів про життя монастиря під час війни, роль духовності в складні часи та підтримку вірян у боротьбі за перемогу.