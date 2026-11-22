Расчистка завалов в Димере Киевской области 22 ноября. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Киевской области завтра, 23 ноября, объявлен День траура в память о жертвах российского нападения 22 ноября. В частности, в знак скорби и памяти будут приспущены государственные флаги Украины.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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День траура в Киевской области 23 ноября

В Киевской области ограничат проведение развлекательных мероприятий 23 ноября.

День траура в Киевской области 23 ноября. Фото: Киевская ОВА

Ткаченко просит отнестись к Дню траура с уважением и пониманием. Он призывает ограничить громкое исполнение музыки в области.

"Выражаю искренние соболезнования каждой семье, которая понесла утрату. Светлая память всем погибшим", — добавил глава Киевской ОВА.

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Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Тимура Ткаченко, 22 ноября российские оккупанты нанесли удар по поселку Дымер в Вышгородском районе Киевской области. В результате обстрела поврежден пятиэтажный жилой дом.

На данный момент известно о трёх погибших в результате удара России по многоэтажке. В частности, среди жертв — 18-летний сын сотрудницы детского сада "Зернятко" Роман.

Также мы публиковали фоторепортаж о последствиях российского удара по Димеру 22 ноября. В результате обстрела часть подъезда обрушилась.

Кроме того, сегодня Россия нанесла удар реактивным дроном по магазину Novus в Вишневом Киевской области. Ткаченко сообщил о семи раненых и одном погибшем.